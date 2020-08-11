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среда, 12 августа 2020 06:30

Слоны нашли необычное применение ногам

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Слоны нашли необычное применение ногам
Слоны относятся к десятку умных животных мира.Фото: uk.m.wikipedia.org

Всемирный день слона отмечается 12 августа. Его ввели для привлечения внимания общественности к проблеме истребления слонов

Идея праздновать этот день пришла в голову канадским режиссерам Патрисии Симс и Майклу Кларку в 2011 году. По этому случаю выпустили фильм "Возвращение в лес", в котором рассказывается о реинтродукции находились в неволе азиатских слонов в Таиланде.

Слон - крупнейший в мире сухопутный млекопитающее. Масса африканского слона может достигать 7,5 тонн. А высота в плечах - 4 м. Индийские слоны на треть легче и достигают в высоту не более 3 м.

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За один день слон выпивает 100-220 л воды, тогда как хобот этого великана вмещает всего 7,5 л жидкости.

Принадлежат в десятку самых умных животных мира. Их речь состоит из сотни звуков. Слоны эмоциональные, любят общаться, имеют отличную память. Они никогда не забудут человеческую доброту, но и образы не простят.

Живут слоны стадами. В стаде 15-30 слоних со слонятами. Молодые слоны и обычно один старый слон. Главари, как правило, старые слонихи. Такое стадо - одна большая семья, в нем все близкие родственники.

Слоны могут ногами передавать и получать сейсмические сигналы с земли. Чтобы послать такой сигнал, слон бьет ногой по земле, а для получения ответа слон встает на три ноги. При поднятии ноги давление на стопы трех других увеличивается, что помогает лучше улавливать колебания земли.

Индийский фотограф Рупак Дастидар начал проект, чтобы продемонстрировать, какую опасность представляет железная дорога для слонов.

Поезда сбили более 90 животных. Фотограф опубликовал снимки, где слон протекает рельсы прямо перед поездом.

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Дата
12
августа

Слоны нашли необычное применение ногам

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