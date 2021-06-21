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понедельник, 21 июня 2021 20:51

Слон проломил стену дома, чтобы достать рис

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  В Таиланде слон проломил стену дома. Фото: dailymail
В Таиланде слон проломил стену дома. Фото: dailymail

В Таиланде в городе Хуахин слон проломил стену дома, чтобы достать мешочек риса.

Удивленные собственники жилья сняли незваного гостя на видео, а потом криками прогнали обратно в лес. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, слон по кличке Плай Бунчуай ворвался в дом в два часа ночи и проломил огромную дыру в стене, чтобы достать рис.

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Местные СМИ сообщают, что слон уже не первый наведывается в город, но в прошлый раз он ничего не разрушил. Сейчас же ущерб оценили в 50 000 тайских бат (примерно, 43 000 гривен).

 

Стадо из 15 слонов, которые сбежали в прошлом году из заповедника на юго-западе Китая прошли более 500 км, и теперь достигли города Куньмина, население которого более 7 млн ​​человек.

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