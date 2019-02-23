Сладкая беспечность: показали трудовые будни котов по всему мире

Фото: zagge.ru

Фотографы Тул и Бруно Моранди 18 лет фотографируют по миру людей и красочные пейзажи. Но они не могли не заметить кошек, играли и грелись на солнце. Они были уличными и без хозяев. Здаалося бы эти харизматичные животные были везде, куда бы фотографы не вступили.

Об этом пишет zagge.

Хотя это были коты в Марокко, или в Японии, или в Турции.

Подборку этих фото включили в книгу под названием "La Grand Odysée des Chats".

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"В разных городах у кошек, как правило, одинаковые привычки. Но мы заметили, что некоторые кошки могут быть более застенчивыми, чем другие. Однако только в Японии большинство кошек, которых мы встречали, совсем не боялись людей. Они знали, что люди здесь хорошие. Может быть, потому что их кормят ", - говрит фотограф.

Австрийский режиссер и фотограф Юлиан Советов делает такие снимки животных, вплоть захватывает дыхание. В этой подборке он уделил особое внимание белкам, хомякам и лисицы. Они настолько качественные, что можно рассмотреть каждую деталь. Он проникся этой работой с моделями, чтобы показать их значимость в противовес мнениям большинства людей. На самом деле грызуны передали на фото очень смешные образы.