 
Ексклюзивы
1/5
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 315
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 999
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
Просмотров: 999
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
1 Просмотров: 621
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
Просмотров: 855
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
3 Просмотров: 5715
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
1 Просмотров: 1683
"Существует около трех тысяч стандартов" - эксперт рассказал о требованиях НАТО к Украине
"Существует около трех тысяч стандартов" - эксперт рассказал о требованиях НАТО к Украине
Просмотров: 423
Распиаренная в СМИ украинская звезда талант-шоу оказалась страстной поклонницей Путина
Распиаренная в СМИ украинская звезда талант-шоу оказалась страстной поклонницей Путина
15 Просмотров: 42492
$50 тыс., чтобы нажал не на ту кнопку - Иван Гаврилюк рассказал о подкупах в парламенте
$50 тыс., чтобы нажал не на ту кнопку - Иван Гаврилюк рассказал о подкупах в парламенте
Просмотров: 1359
Фото
Все фото
10
14
9
16
34
Сладкая беспечность: показали трудовые будни котов по всему мире
Сладкая беспечность: показали трудовые будни котов по всему мире
&quot;Мех - это кровавое жлобство&quot;: зоозащитники требуют запретить меховые фермы
"Мех - это кровавое жлобство": зоозащитники требуют запретить меховые фермы
Весеннее одурения: люди переделывают дома ради котов
Весеннее одурения: люди переделывают дома ради котов
Купание белки и смех лисы: показали чем животные похожи на людей
Купание белки и смех лисы: показали чем животные похожи на людей
Показали невероятные фото крупнейших в мире собак
Показали невероятные фото крупнейших в мире собак
Видео
Все видео
По улицам города разгуливал лев
По улицам города разгуливал лев
Почти полутораметровый кот попал в Книгу рекордов Гиннеса
Почти полутораметровый кот попал в Книгу рекордов Гиннеса
В сети набирает популярность видео необычной дружбы дельфина и собаки
В сети набирает популярность видео необычной дружбы дельфина и собаки
Кошка спасла жизнь бойцу в Авдеевский промзоне
Кошка спасла жизнь бойцу в Авдеевский промзоне
Питон едва не задушил спасателя на глазах у детей
Питон едва не задушил спасателя на глазах у детей
Интервью
1/5
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1125
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 3996
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2772
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Просмотров: 2205
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
2 Просмотров: 5166
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2019
1 Просмотров: 180
Продати піаніно
Точно пригадую, що я впирався як міг. Вісім років тому дружина вирішила, що донька — майбутній музикант. — Треба купити піаніно, ...
понедельник, 25 февраля 2019 23:29

Сладкая беспечность: показали трудовые будни котов по всему мире
10

  Комментировать

Токио, Япония
Фото: zagge.ru
Сельчук, Турция
Ламу, Кения
Шавен, Марокко
Калькутта, Индия

Фотографы Тул и Бруно Моранди 18 лет фотографируют по миру людей и красочные пейзажи. Но они не могли не заметить кошек, играли и грелись на солнце. Они были уличными и без хозяев. Здаалося бы эти харизматичные животные были везде, куда бы фотографы не вступили.

Об этом пишет zagge.

Хотя это были коты в Марокко, или в Японии, или в Турции.

Подборку этих фото включили в книгу под названием "La Grand Odysée des Chats".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Весеннее одурения: люди перерабатывают дома ради котов

"В разных городах у кошек, как правило, одинаковые привычки. Но мы заметили, что некоторые кошки могут быть более застенчивыми, чем другие. Однако только в Японии большинство кошек, которых мы встречали, совсем не боялись людей. Они знали, что люди здесь хорошие. Может быть, потому что их кормят ", - говрит фотограф.

Австрийский режиссер и фотограф Юлиан Советов делает такие снимки животных, вплоть захватывает дыхание. В этой подборке он уделил особое внимание белкам, хомякам и лисицы. Они настолько качественные, что можно рассмотреть каждую деталь.

Он проникся этой работой с моделями, чтобы показать их значимость в противовес мнениям большинства людей. На самом деле грызуны передали на фото очень смешные образы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сладкая беспечность: показали трудовые будни котов по всему мире». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
февраля

Рада утвердила герб Украины

Револьвер рекламировали как оружие против индианцев

Ренуар больше всего писал обнаженных женщин

Самое читаемое
Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть
Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть
33
 Просмотров: 35242
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
35
 Просмотров: 29352
Конструкции Керченского моста упали в воду - показали новые разрушения
Конструкции Керченского моста упали в воду - показали новые разрушения
6
 3 Просмотров: 26415
Бывший &quot;регионал&quot; Добкин обозвал Джамалу
Бывший "регионал" Добкин обозвал Джамалу 2 Просмотров: 21906
Королевы стиля: показали самые интересные образы церемонии награждения &quot;Оскар&quot;
Королевы стиля: показали самые интересные образы церемонии награждения "Оскар"
28
 Просмотров: 7344
Животные
Нашли самую большую пчелу, которую почти полвека считали вымершей
Нашли самую большую пчелу, которую почти полвека считали вымершей Просмотров: 684
Самая дорогая рыба в мире: за метрового карпа отдали заоблачную сумму
Самая дорогая рыба в мире: за метрового карпа отдали заоблачную сумму Просмотров: 2178
"Мех - это кровавое жлобство": зоозащитники требуют запретить меховые фермы
"Мех - это кровавое жлобство": зоозащитники требуют запретить меховые фермы
14
 Просмотров: 693
Весеннее одурения: люди переделывают дома ради котов
Весеннее одурения: люди переделывают дома ради котов
9
 Просмотров: 2412
Купание белки и смех лисы: показали чем животные похожи на людей
Купание белки и смех лисы: показали чем животные похожи на людей
16
 Просмотров: 3303
Больше всего комментируют
21
"Доверия к президенту никакого нет" - в России требовали отставки Путина
8
Ошеломили количеством украинцев, которым отрезали газ за долги
7
"Великолепная реклама Украины для развития секс-туризма": сеть возмутил текст песни победительницы Нацотбора Евровидения
7
MARUV не поедет на Евровидение
3
Победительнице Нацотбора Maruv для участия в Евровидение поставили условие
Голосов: 241
Голосование Почему "Шахтёр" слабо играет в обороне?
  • 1) продали Ракицкого
  • 2) неумение тренеров решить эту проблему
  • 3) недорабатывает опорная зона
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua