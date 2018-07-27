Сила воображения: парень показал, как надо использовать книги

Фото: James Trevino/Instagram

24-летний Джеймс Тревино стал известным в Instagram, благодаря своей коллекции книг. Из них он создает сложные литературные сцены.

С помощью причудливых фотографий Тревино сумел заманить более 120 тыс. подписчиков, пишет novosti-n.org.

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"Сначала я публиковал фотографии книг, которые я читаю в данный момент. Впоследствии снимки стали более сложными. Каждая сцена проходит через процесс поэтапного создания. Во-первых, мы с подругой Элизабет используем мозговой штурм. Тогда, когда у нас с Лиз появляется общая идея, стараемся максимально воплотить ее", - сказал Джеймс.

Фотограф Моника Карвальо с помощью фоторедакторов создает картины, которые поражают воображение. Фотохудожница живет в Берлине, хотя выросла в Швейцарии. Сюрреалистические фотографии создает пятый год. Снимки выкладывает на своей странице instagram.