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вторник, 23 февраля 2021 21:05

Северное сияние и белые ночи: фотограф делает уникальные фото природы
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Naykrashche svitlo dlya fotohrafuvannya pryrody - vnochi, kazhe Yonna Yinton 68 / 5000 Результати перекладу Лучший свет для фотографирования природы - ночью, говорит Йонна Йинтон
Naykrashche svitlo dlya fotohrafuvannya pryrody - vnochi, kazhe Yonna Yinton 68 / 5000 Результати перекладу Лучший свет для фотографирования природы - ночью, говорит Йонна Йинтон
Naykrashche svitlo dlya fotohrafuvannya pryrody - vnochi, kazhe Yonna Yinton 68 / 5000 Результати перекладу Лучший свет для фотографирования природы - ночью, говорит Йонна Йинтон
Naykrashche svitlo dlya fotohrafuvannya pryrody - vnochi, kazhe Yonna Yinton 68 / 5000 Результати перекладу Лучший свет для фотографирования природы - ночью, говорит Йонна Йинтон
Naykrashche svitlo dlya fotohrafuvannya pryrody - vnochi, kazhe Yonna Yinton 68 / 5000 Результати перекладу Лучший свет для фотографирования природы - ночью, говорит Йонна Йинтон

Шведская художница, певица и фотограф Йонна Интон делает уникальные фотографии северной природы. Йонна 10 лет живет в деревне на севере Швеции среди дикой нетронутой природы, которую фотографирует.

"Лучшее время для фотографирования или рано утром, или поздно вечером, в зависимости от того, какой сезон. Когда начало лета, я всю ночь фотографирую, потому что тогда свет лучше. Я почти никогда не снимаю при дневном свете; вместо этого я жду мягкого света, когда солнце восходит или заходит, или в свете белой ночи летом.

Иногда я выхожу в лес недалеко от села, а иногда беру машину, еду лесными дорогами и ищу новые красивые места. А иногда я целую неделю еду на север, в горы. Тогда я трачу все свое время на поиск мест для фотографирования, когда свет хороший", - рассказывает она.

"Однажды ночью я потерялась на горных дорогах. У меня не было мобильной связи, и мой GPS свел меня с дороги. Была темная осенняя ночь. Вдруг на небе появилось огромное северное сияние, на несколько секунд. Я остановила машину, достала камеру, установила штатив на гравийной дороге и начала фотографировать. Это были лучшие фотографии северного сияния, которые я когда-либо делала. Я кричала от радости так, что это отдавалось лесом".

Йонна Йинтон объясняет, что ее абсолютно любимое место находится недалеко от дома. Небольшой лесной пруд в самом сердце леса. Она всегда едет туда за вдохновением.

Рассказывает, что с детства ее вдохновлял иллюстратор Джон Бауэр. "Его иллюстрации заставили меня увидеть и пережить лес по-другому. Он раскрыл что-то таинственное и волшебное, что действительно повлияло на меня. И это ощущение, которое мне дали его образы, - это то, что я пытаюсь передать на своих фотографиях ".

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Йонна печатает со своих фотографий большие интерьерные обои. "Я была бы очень рада, если бы какие-то из моих обоев висели в детской больнице. Дети имеют столько фантазии, и я думаю, что они могут создавать собственные истории, просто просматривая что-то вроде фотографии. Было бы действительно замечательно знать, что одна из моих фотографий могла бы ежедневно украшать день каких-то детей", - говорит она.

Белая ночь характерна для высоких широт летом, когда Солнце ненадолго заходит за горизонт. В течение белой ночи продолжаются сумерки, освещенность небосвода даже в полночь близка к вечерней. Вблизи полярных кругов это явление наблюдается в период солнцестояния: в северном полушарии - в июне, в южном - в декабре.

Автор: Валерия Радзиевская
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