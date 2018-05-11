Сеть покоряет кошка, которая носит одежду и солнечные очки

Фото: odnastroka.ru

Сеть покоряет кошка Бейгл, которая носит одежду и солнечные очки. На ее аккаунт в Instagram подписаны более 118 тис. человек.

Хозяйка животного Карен МакГрилл одевает Бейгл очки, потому что она родилась без век и солнечный свет может навредить, пишет adme.ru.

Еще одна особенность кошки - нарушение терморегуляции, через которую хозяйке приходится укутывать ее в одеяло на прогулке или одевать в костюмы и головные уборы.

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Одежда и аксессуары не только сохраняют здоровье кошки, но и делают ее одной из самых стильных среди четырехлапых Insta-звезд.

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