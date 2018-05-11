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суббота, 12 мая 2018 02:24

Сеть покоряет кошка, которая носит одежду и солнечные очки
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Сеть покоряет кошка бейгл, которая носит одежду и солнечные очки
Фото: odnastroka.ru
Сеть покоряет кошка бейгл, которая носит одежду и солнечные очки
Сеть покоряет кошка бейгл, которая носит одежду и солнечные очки
Сеть покоряет кошка бейгл, которая носит одежду и солнечные очки
Сеть покоряет кошка бейгл, которая носит одежду и солнечные очки

Сеть покоряет кошка Бейгл, которая носит одежду и солнечные очки. На ее аккаунт в Instagram подписаны более 118 тис. человек.

Хозяйка животного Карен МакГрилл одевает Бейгл очки, потому что она родилась без век и солнечный свет может навредить, пишет adme.ru.

Еще одна особенность кошки - нарушение терморегуляции, через которую хозяйке приходится укутывать ее в одеяло на прогулке или одевать в костюмы и головные уборы.

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Одежда и аксессуары не только сохраняют здоровье кошки, но и делают ее одной из самых стильных среди четырехлапых Insta-звезд.

Девушка с японского города Кагосимы создала для своего кота Ньянкичи собственный аккаунт в соцсети. Внимание пользователей интернета привлекла естественная фотогиничность и обаяние кота. Популярность кота настолько велика, что его неоднократно приглашали сниматься на телевидении и в журнала.

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