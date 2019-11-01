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суббота, 02 ноября 2019 01:35

Секс, деньги, наркотики: фотографа обвинили в подглядывании
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История фотопроекта "Грязные окна" началась, когда фотограф Мерри Альперн заметила, что из квартиры ее подруги открывался вид на окно ванной комнаты секс-клуба в финансовом районе Нью-Йорка. Всю зиму 1993-94 годов она через телеобъектив подглядывала за всем происходящим. В серии своих вуайеристских фотографий Альперн тайно снимала, биржевых брокеров и других деловых мужчин, приходивших после работы на Уолл-стрит "отдать сотни долларов и наркотики женщинам в стрингах и черных кружевах". Результатом такого шпионажа стала фотокнига.

"Грязные окна" – это серия снимков мужчин и женщин разной степени раздетости, занимающихся сексом или употребляющих наркотики за окном, которое превратилось в идеальную рамку для кадров Альперн. Криминальная атмосфера (прием наркотиков, проституция, подсчет денег) завораживает своей таинственностью, чувством запретного и опасного. В то же время зернистые изображения не лишены элегантной эстетики и шарма, пишет carabaas.com.

"Эти минидрамы и их неизменный реквизит – презервативы, татуировки, силикон, крэк – заполнили мою голову, и я постоянно думала об окнах. Они начали появляться в моих снах", – сказала Альперн о своей скандальной фотосерии.

Фотографа обвинили в съемке порнографии и подглядывании, на что она ответила, что всего лишь отобразила моменты, которые в действительности происходят каждый день и сделала это, чтобы изучить отношения мужчин с женщинами и их импульсивное поведение.

Мерри Альперн стал одним из фотографом, подвергшаяся нападкам консерваторов Конгресса, которые пытались защитить Национальный фонд искусств от этого фотопроекта. В результате Музей современного искусства в Нью-Йорке и Сан-Франциско, бросились выставлять серию. Позже Альперн сделала еще один фотопроект под названием " Шоппинг", в которое вошли изображения со скрытых видеокамер.

Фотопроект Мерри Альперн "Грязные окна"
Фотопроект Мери Альперн "Грязные окна"
Фотопроект Мерри Альперн "Грязные окна"
Фотопроект Мерри Альперн "Грязные окна"
Фотопроект Мерри Альперн "Грязные окна"

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