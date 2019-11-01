Секс, деньги, наркотики: фотографа обвинили в подглядывании

История фотопроекта "Грязные окна" началась, когда фотограф Мерри Альперн заметила, что из квартиры ее подруги открывался вид на окно ванной комнаты секс-клуба в финансовом районе Нью-Йорка. Всю зиму 1993-94 годов она через телеобъектив подглядывала за всем происходящим. В серии своих вуайеристских фотографий Альперн тайно снимала, биржевых брокеров и других деловых мужчин, приходивших после работы на Уолл-стрит "отдать сотни долларов и наркотики женщинам в стрингах и черных кружевах". Результатом такого шпионажа стала фотокнига.

"Грязные окна" – это серия снимков мужчин и женщин разной степени раздетости, занимающихся сексом или употребляющих наркотики за окном, которое превратилось в идеальную рамку для кадров Альперн. Криминальная атмосфера (прием наркотиков, проституция, подсчет денег) завораживает своей таинственностью, чувством запретного и опасного. В то же время зернистые изображения не лишены элегантной эстетики и шарма, пишет carabaas.com.

"Эти минидрамы и их неизменный реквизит – презервативы, татуировки, силикон, крэк – заполнили мою голову, и я постоянно думала об окнах. Они начали появляться в моих снах", – сказала Альперн о своей скандальной фотосерии.

Фотографа обвинили в съемке порнографии и подглядывании, на что она ответила, что всего лишь отобразила моменты, которые в действительности происходят каждый день и сделала это, чтобы изучить отношения мужчин с женщинами и их импульсивное поведение.

Мерри Альперн стал одним из фотографом, подвергшаяся нападкам консерваторов Конгресса, которые пытались защитить Национальный фонд искусств от этого фотопроекта. В результате Музей современного искусства в Нью-Йорке и Сан-Франциско, бросились выставлять серию. Позже Альперн сделала еще один фотопроект под названием " Шоппинг", в которое вошли изображения со скрытых видеокамер.

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