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четверг, 25 июля 2019 13:26

Самый короткий в мире IQ-тест имеет всего 3 вопроса. Попробуйте свои силы

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Американский математик разработал самый короткий тест IQ. В нем всего три вопроса. И большинство населения планеты не может ответить на них правильно.

Профессор Массачуссетского технологического института Шэйн Фредерик составил этот тест более 10 лет назад. Но в интернет он попал только сейчас.

Тест Фредерика состоит из трех математических вопросов. Ученый убежден, что этого достаточно для того, чтобы оценить интеллект испытуемого.

В этом его убеждает, в частности, тот факт, что он проверил тест на 3 тыс студентов Гарварда и Йеля. И лишь 17% испытуемых были в состоянии правильно ответить на все три вопроса.

Фредерик подчеркивает, что большинство людей попросту не в состоянии подавить первые варианты ответа, которые приходят им в голову, и трезво проанализировать задачу.

Вот три задачи:

1. Сколько стоит теннисный мяч, если вместе с ракеткой он продается за $1,10, при этом ракетка дороже мяча на $1.

2. За сколько минут 100 текстильных машин изготовят 100 вещей при условии, что пяти машинам требуется пять минут на изготовление пяти вещей.

3. Сколько нужно времени, чтобы кувшинки покрыли половину озера, если каждый день их количество увеличивается в два раза, а чтобы покрыть всю поверхность озера, им нужно 48 дней.

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  Самый короткий в мире IQ-тест
Самый короткий в мире IQ-тест

Правильным ответом на первый вопрос является 5 центов, а не 10 (как отвечает около 80% опрошенных). На второй вопрос — 5 минут (а не 100), а на третий — 47 дней (а не 24).

Вот как это получается:

1. Мяч стоит X. Тогда бита стоит на $ 1 больше, потому X + 1. Итак, мы имеем бита + мяч = X + (X + 1) = 1,1, а это значит, что 2X + 1 = 1,1, то есть 2X = 0,1, а таким образом X = 0,05.

То есть, как ни крути, бита стоит $ 1,05, а мяч — $ 0,05.

2. Если пяти машинам нужно пять минут для создания пяти изделий, то каждое изделие одна машина создает за 5 минут. Раз у нас 100 машин, работающих одновременно, то через пять минут будет сделано 100 изделий.

3. Ежедневно количество кувшинок увеличивается вдвое. Это значит, что сегодня площадь кувшинок вдвое больше, чем была вчера. Значит, если нужно 48 дней, чтобы покрыть все озеро, то на 47-й день озеро будет покрыто наполовину.

Нейросеть научилась собирать кубик Рубика за 20 ходов. Алгоритм под названием DeepCubeA создали исследователи из Калифорнийского университета. В рамках тренировки системы в нее загрузили 10 млрд комбинаций разобранного кубика Рубика.

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