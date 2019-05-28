Самый длинный стрим в мире: как разлагается пластиковая бутылка

Пластиковая бутылка разлагается 450 лет. Фото: futurum.today

Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил прямую трансляцию, при которой разлагается пластиковая бутылка. Стрим рассчитан на 450 лет.

WWF призывает правительства стран создать обязательный глобальный договор, чтобы предотвратить загрязнение океанов пластиковым мусором. Поэтому организация разместила соответственную петицию.

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По данным экологических организаций ежегодно европейцы производят 25 млн тонн пластиковых отходов, однако менее 30% собирают для переработки. Более 80% морского мусора - пластик.

21 мая Совет Европейского Союза одобрил директиву, которая предусматривает запрет некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива.