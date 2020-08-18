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вторник, 18 августа 2020 18:47

Самые дорогие шахматы в мире продают за $4 млн
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Самый дорогой в мире шахматный набор выполнен из драгоценного металла, украшен драгоценными камнями высокого качества и стоит $4 млн. Таких наборов только 3, и каждый имеет уникальный номер и сертификат качества драгоценностей.

Создал это произведение ювелирного искусства австралийский художник Колин Берн.

Колин Берн создал набор шахмат стоимостью $ 4 млн
Фото: colinburnjewelryart.com
Колин Берн создал набор шахмат стоимостью $ 4 млн
Колин Берн создал набор шахмат стоимостью $ 4 млн
Колин Берн создал набор шахмат стоимостью $ 4 млн
Колин Берн создал набор шахмат стоимостью $ 4 млн

Шахматные фигуры набора имеют стандартный дизайн Стаунтон 1849 - единый дизайн шахмат, разрешенный на чемпионатах мира. Фигуры выполнены из 18-каратного белого золота, покрытого родием. Инкрустированы мелкими бриллиантами, цейлонскими синими сапфирами Princess Cut AAA и жемчугом Южных морей: серебристо-белым австралийским и черным "Таитянский Павлин". Этот набор шахмат получил удивительно уместное название "Королевская жемчужина" (The Pearl Royale).

"Я хотел создать красивый шахматный набор в рамках этого королевского стандарта, и он должен был быть одет во все его регалии с самыми красивыми в мире бриллиантами и насыщенными синими сапфирами, достойными короля и королевы. Моей мечтой было создать лучший шахматный набор для соревнований сильнейших игроков мира", - рассказал Колин Берн о своей работе.

К первым эскизам дизайнер приступил в 2008 году. Процесс изготовления был непростым, поскольку требовал бесчисленных часов работы и неотрывного внимания, чтобы идеально инкрустировать каждую фигуру и каждый элемент лучшими драгоценными камнями, которых использовано на каждый набор 513 карат.

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На самом деле из-за большой ценности это произведение ювелирного искусства экспонировалось лишь 1 раз в прошлом году в художественной галерее ACCA в Беверли-Хиллз в Калифорнии. Создатель роскошного шахматного набора Колин Берн намерен вновь продемонстрировать его на собрании лучших шахматистов мира. Планируется, что шахматная доска будет не просто выставлена ​​для обозрения, но и предоставлена ​​для игры в пределах турнира.

Это оригинальная идея. Однако интересно, сколько игроков смогут по-настоящему сосредоточиться на игре, если в их руках будут бриллиантовые пешки и короли.

6 августа 2009 года из ювелирного салона "Греф Даймондз" в Лондоне украли драгоценностей на 40 млн фунтов стерлингов. Забрали 43 украшения.

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