Робота научили исполнять классические шедевры музыки на калькуляторах. Видео

Японского робота научили исполнять классические шедевры музыки на калькуляторах. Об этом сообщает 4PDA.

Работа с названием A-HOGE сконструировал студент Токийского технологического института. Соединив сервопривод и шаговый двигатель, изобретатель добился точного позиционирования рук-манипуляторов над клавишами.

Робот с легкостью играет "Турецкий марш" Моцарта.

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Сообщается, что робот играет не на обычных, а на музыкальных калькуляторах. Снаружи они представляют вычислительное устройство, но способны воспроизводить звуки пианино. Каждая клавиша имеет свою ноту. Дополнительный звук преобразует оригинальную композицию в восьмибитную.

Небольшой норвежский город Тронхейм отметился интересной транспортной инициативой: в следующем году там запустят беспилотный электрический паром с нулевым уровнем выбросов.