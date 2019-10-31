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четверг, 31 октября 2019 18:09

Разучились сидеть: показали забавных котов в странных позах
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Даже сидя на одном месте, эти усачи умеют привлечь к себе внимание.
Фото: justsomething.co
Даже сидя на одном месте, эти усачи умеют привлечь к себе внимание.
Даже сидя на одном месте, эти усачи умеют привлечь к себе внимание.
Даже сидя на одном месте, эти усачи умеют привлечь к себе внимание.
Даже сидя на одном месте, эти усачи умеют привлечь к себе внимание.

Коты не зря являются любимцами сети. Чтобы вызвать положительные эмоции, этим усачам ничего особенного делать не надо. Достаточно немного понаблюдать, как обязательно выдают что-то потешное. Некоторые даже сидеть умудряются так, что невозможно сдержать улыбку.

Фотоподборку с котами, сидячие позы которых удивляют и веселят одновременно, представил портал Justsomething.

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Уолтер Чандоха 70 лет своей жизни посвятил фотографированию кошек. За годы карьеры создал около 90 тысяч снимков. Фото его авторства печатали в журналах Life и National Geographic, на банках с кошачьим кормом, в календарях и книгах.

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