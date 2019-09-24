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среда, 25 сентября 2019 03:28

Рассказали, когда может полностью восстановиться озоновый слой

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Рассказали, когда может полностью восстановиться озоновый слой
Озоновый слой может обновиться за 40 лет. Фото с открытых источников.

Озоновый слой Земли восстанавливается со скоростью 1-3 процента в год.

При таких темпах озоновый слой Северного полушария полностью восстановится к 2030-му, Южного полушария - к 2050-го. А полярных регионов - к 2060 году.

То, что озоновый слой постепенно восстанавливается - результат запрета на использование разрушающих его газов, сообщили в агентстве ООН по окружающей среде.

С конца 1970-х годов озоновый слой постоянно разрушался из-за чрезмерного использования химических веществ, таких как хлорфторуглероды (или фреоны). Критической точки в этой проблеме мир достиг в 1990-х годах, когда было разрушено около 10 процентов слоя.

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В 1987-м члены ООН подписали договор, известный как Монреальский протокол, направленный на поэтапный отказ от озоноразрушающих веществ и разработку заменителей.

Согласно этому договору страны 32 года работали над тем, чтобы сократить использование озоноразрушающих химических веществ, которые используются в основном в охлаждающей промышленности. В результате озоновый слой, который защищает нас от вредного ультрафиолетового излучения Солнца, восстанавливается.

На последних снимках с зонда Rosetta, что исследует комету 67P / Чурюмова-Герасименко, астрономы обнаружили необычные камни, прыгают. Огромные куски породы отламываются и скачут по поверхности кометы.

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