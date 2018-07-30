Раненый кенгуру закрылся в ванной

Фото: UPI

Напуганный 2-метровый кенгуру заскочил через окно дома и запер себя в ванной комнате. Происшествие произошло в столице Австралии Мельбурне 29 июля.

Поздним вечером спящих людей разбудил громкий звук. Они увидели, что окно разбито. Позже нашли кенгуру, сообщает 9 News.

Животное получило ранения во время прыжка в окно, забрызгало кровью стены и мебель. Следы вели в ванную комнату. Каким-то образом оно закрыло ее на замок изнутри.

Эксперт по спасению животных Манфред Забинскас прибыл на место происшествия. Установил, что молодой 2-метровый кенгуру истощен и напуган. Во время прыжка в окно получил тяжелую травму. Забинскас дал животному успокоительное и отвез к ветеринарам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крокодил вцепился дрессировщику в руку (видео 18+)

Вероятно, кенгуру запаниковал, искал дорогу домой и случайно наткнулся на дом. Животные забегают в города и пригороды, которые занимают их привычную территорию, говорит Забинскас.

Дикий медведь атаковал авто с туристами в парке Woburn Safari Park в Бедвордшире, Англия. Таня Маллан вместе со своей дочерью и внуком проводили время в месте семейного отдыха. 2-метровое животное выпрыгнуло откуда-то прямо к двери машины