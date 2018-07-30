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понедельник, 30 июля 2018 15:15

Раненый кенгуру закрылся в ванной
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Напуганный кенгуру разбил окно, ранил себя и закрылся в ванной
Фото: UPI
Напуганный кенгуру разбил окно, ранил себя и закрылся в ванной
Напуганный кенгуру разбил окно, ранил себя и закрылся в ванной
Напуганный кенгуру разбил окно, ранил себя и закрылся в ванной
Напуганный кенгуру разбил окно, ранил себя и закрылся в ванной

Напуганный 2-метровый кенгуру заскочил через окно дома и запер себя в ванной комнате. Происшествие произошло в столице Австралии Мельбурне 29 июля.

Поздним вечером спящих людей разбудил громкий звук. Они увидели, что окно разбито. Позже нашли кенгуру, сообщает 9 News.

Животное получило ранения во время прыжка в окно, забрызгало кровью стены и мебель. Следы вели в ванную комнату. Каким-то образом оно закрыло ее на замок изнутри.

Эксперт по спасению животных Манфред Забинскас прибыл на место происшествия. Установил, что молодой 2-метровый кенгуру истощен и напуган. Во время прыжка в окно получил тяжелую травму. Забинскас дал животному успокоительное и отвез к ветеринарам.

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Вероятно, кенгуру запаниковал, искал дорогу домой и случайно наткнулся на дом. Животные забегают в города и пригороды, которые занимают их привычную территорию, говорит Забинскас.

Дикий медведь атаковал авто с туристами в парке Woburn Safari Park в Бедвордшире, Англия. Таня Маллан вместе со своей дочерью и внуком проводили время в месте семейного отдыха. 2-метровое животное выпрыгнуло откуда-то прямо к двери машины

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