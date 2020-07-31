 
Ексклюзивы
1/5
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 855
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 756
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 6066
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 891
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 765
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 567
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 891
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4608
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2358
Фото
Все фото
16
5
20
20
10
Потрясающие фото крошечных щенков, которые выросли настоящими гигантами
Потрясающие фото крошечных щенков, которые выросли настоящими гигантами
Сердитая кошка стала звездой интернета
Сердитая кошка стала звездой интернета
Трогательные фото животных, которые показывают, как выглядит счастье
Трогательные фото животных, которые показывают, как выглядит счастье
20 фото забавных собак, которых не узнать после стрижки
20 фото забавных собак, которых не узнать после стрижки
Показали 10 изобретательных животных, которые овладевают искусством камуфляжа
Показали 10 изобретательных животных, которые овладевают искусством камуфляжа
Видео
Все видео
На видео показали охоту гепарда его глазами
На видео показали охоту гепарда его глазами
С одесского зоопарка сбежали гамадрилы
С одесского зоопарка сбежали гамадрилы
На Житомирщине страус бегает по улицам за велосипедистами
На Житомирщине страус бегает по улицам за велосипедистами
Робособаки Boston Dynamics проверяют заболевших на коронавирус
Робособаки Boston Dynamics проверяют заболевших на коронавирус
Ученые сняли уникальное видео с китами
Ученые сняли уникальное видео с китами
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 6066
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 657
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 567
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 864
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
воскресенье, 02 августа 2020 02:28

Потрясающие фото крошечных щенков, которые выросли настоящими гигантами
16

  Комментировать

Животные обожают нежность в любом возрасте и весовой категории
Фото: © gg04559 / Reddit
Животные обожают нежность в любом возрасте и весовой категории
Животные обожают нежность в любом возрасте и весовой категории
Животные обожают нежность в любом возрасте и весовой категории
Животные обожают нежность в любом возрасте и весовой категории

Кажется, что только вчера мы привезли маленьких щенков домой. Тогда они выглядели настолько крохотными и беззащитными, что казалось, будто останутся такими надолго.

Но домашние любимцы растут так быстро, что мы не успеваем и "моргнуть". Эти люди сфотографировали своих пушистых друзей во время первого знакомства и спустя некоторое время, когда заметили "огромные" изменения.

Bright Side подобрала фото от крошечных до гигантских собак, которые удивят вас кардинальными изменениями со временем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 20 фото забавных собак, которых не узнать после стрижки

Подборка забавных фото изобретательных животных, которые овладевают искусством камуфляжа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Потрясающие фото крошечных щенков, которые выросли настоящими гигантами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Украина изменила правила пересечения границы: что нужно знать
Украина изменила правила пересечения границы: что нужно знать Просмотров: 15543
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены
4
 1 Просмотров: 11763
Украину накроют холодные фронта: синоптик рассказал, вернется ли еще тепло
Украину накроют холодные фронта: синоптик рассказал, вернется ли еще тепло Просмотров: 9693
Самая красивая женщина мира полностью разделась для фотосессии
Самая красивая женщина мира полностью разделась для фотосессии
8
 Просмотров: 8910
Когда ЕС может открыть границы для украинцев
Когда ЕС может открыть границы для украинцев Просмотров: 8532
Животные
Сердитая кошка стала звездой интернета
Сердитая кошка стала звездой интернета
5
 Просмотров: 1188
Трогательные фото животных, которые показывают, как выглядит счастье
Трогательные фото животных, которые показывают, как выглядит счастье
20
 Просмотров: 4239
20 фото забавных собак, которых не узнать после стрижки
20 фото забавных собак, которых не узнать после стрижки
20
 Просмотров: 3501
Показали 10 изобретательных животных, которые овладевают искусством камуфляжа
Показали 10 изобретательных животных, которые овладевают искусством камуфляжа
10
 Просмотров: 2835
Показали трогательные снимки животных, которые демонстрируют свою любовь
Показали трогательные снимки животных, которые демонстрируют свою любовь
6
 Просмотров: 1737
Больше всего комментируют
50
Смоленская катастрофа: в самолет Качиньского заложили взрывчатку
9
Над советской субмариной подняли украинский флаг
3
Расстреляли эвакуационную группу: имена всех воинов, погибших на Донбассе в июле
3
Россия пригрозила официальными поставками вооружения на Донбасс
3
Белорусский следователь развенчал ложь "вагнеровцев"
Голосов: 407
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua