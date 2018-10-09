Посоветовали, какой подарок купить мужчинам на День защитника Украины

Что подарить мужчинам на День Защиты Украины

День защитника празднуют 14 октября. Для подарка нужно выбирать что-то практическое.

Алкоголь лучше обходить. Лучший подарок - мужские аксессуары, сертификаты в хорошие магазины или букеты из фруктов, овощей или мяса.

Можно сделать коллаж из фото ваших коллег.

Если нужен более скромный вариант - купите необычные носки, зажимы для денег или чехлы на паспорт. Главное выбирать подарки от души и дарить с искренними словами приветствия., Утверждает https://changeua.com/podarki-na-14-oktyabrya-muzhchinam-chto-podarit-kollegam-i-odnogrupnikam/

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Одногруппникам можно выбрать сладости, термос или книгу. А преподавателям блокноты, чашки или флешки.

Дарить подарки придумали жители Италии. Эта традиция появилась во времена Древнего Рима. В Украине начали отмечать этот День защитника Украины в 2015 году. Этот праздник является государственным и нерабочим днем.