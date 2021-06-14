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четверг, 17 июня 2021 02:28

Поразительная красота: показали собаку с удивительной внешностью
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Четвероногий удивляет волшебной мордочкой в форме сердца.
Фото: yanagida_bob_akita
Четвероногий удивляет волшебной мордочкой в форме сердца.
Четвероногий удивляет волшебной мордочкой в форме сердца.
Четвероногий удивляет волшебной мордочкой в форме сердца.
Четвероногий удивляет волшебной мордочкой в форме сердца.

Боб Янагида - длинношерстная акита, родом из Японии. От своих собратьев отличается оригинальной внешностью, а именно мордочкой в форме сердца. Благодаря впечатляющим естественным данным, хозяева четвероногого завели ему страницу в instagram и сделали звездой.

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Пушистый блогер сразу же понравился интернет-пользователям. За короткое время его страница набрала более шесть тысяч подписчиков и сотни лайков. Люди в восторге от миловидной внешности животного.

В бельгийском парке дикой природы сняли развлечения белых волчат. Они живо бегают и тянут друг друга за хвосты. Три самки и два самца родились в апреле и это первый раз, когда удалось так близко их рассмотреть.

boredpanda.com
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