Поразительная красота: показали собаку с удивительной внешностью

Фото: yanagida_bob_akita

Боб Янагида - длинношерстная акита, родом из Японии. От своих собратьев отличается оригинальной внешностью, а именно мордочкой в форме сердца. Благодаря впечатляющим естественным данным, хозяева четвероногого завели ему страницу в instagram и сделали звездой.

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Пушистый блогер сразу же понравился интернет-пользователям. За короткое время его страница набрала более шесть тысяч подписчиков и сотни лайков. Люди в восторге от миловидной внешности животного.

В бельгийском парке дикой природы сняли развлечения белых волчат. Они живо бегают и тянут друг друга за хвосты. Три самки и два самца родились в апреле и это первый раз, когда удалось так близко их рассмотреть.