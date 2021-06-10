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четверг, 10 июня 2021 12:17

Показали забавные развлечения волчат из парка дикой природы

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Показали забавные развлечения волчат из парка дикой природы
Смешные развлечения волчат показала на видео. Фото: pixabay.com

В бельгийском парке дикой природы сняли развлечения белых волчат. Они живо бегают и тянут друг друга за хвосты.

Три самки и два самца родились в апреле и это первый раз, когда удалось так близко их рассмотреть, говорится в сюжете ТСН.

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В парке говорят, родители-волки хорошо заботятся о малышах, те хорошо растут, набирают вес и радуются лету.

В Носибирськом зоопарке кошка усыновила пятерых волчат. Там у пары красных волков, которых зовут Мила и Босс, родились детеныши. Их пришлось забрать у родителей из-за трудностей с вскармливанием потомства.

Для волчат новой матерью стала кошка Муська. Она уже выкормила рысь. Кошка хоть и имела своего котенка, хорошо приняла волчат. Сразу начала их кормить, греть и всячески заботиться. Волчата быстро освоились. В этой семье внешние различия никого не волновали.

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