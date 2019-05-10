Показали забавные кадры из мира дикой природы

Фото: businessinsider.com.au

В сети появились первые фотографии-претенденты на победу в ежегодном международном фотоконкурсе Comedy Wildlife Photo Awards. На представленных фото дикие животные запечатлены в забавных позах и с довольно выразительной мимикой.

Цель проведения Comedy Wildlife Photo Awards – побудить людей к сохранению дикой природы, показав ее многообразие и непосредственность. Победителей конкурса объявят после 30-го июня этого года, пишет businessinsider.

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Фотоловушки засекли редких чернобыльских животных. На полученных снимках можно увидеть зубров, енотов, барсуков, оленей, волков и рысей. Также камеры уловили редкие краснокнижные виды, которые исчезли из лесов Чернобыля много лет назад и снова там объявились.