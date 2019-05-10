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пятница, 10 мая 2019 16:33

Показали забавные кадры из мира дикой природы
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Эти снимки претендуют на звание самого смешного фото дикой природы за 2019 год.
Фото: businessinsider.com.au
Эти снимки претендуют на звание самого смешного фото дикой природы за 2019 год.
Эти снимки претендуют на звание самого смешного фото дикой природы за 2019 год.
Эти снимки претендуют на звание самого смешного фото дикой природы за 2019 год.
Эти снимки претендуют на звание самого смешного фото дикой природы за 2019 год.

В сети появились первые фотографии-претенденты на победу в ежегодном международном фотоконкурсе Comedy Wildlife Photo Awards. На представленных фото дикие животные запечатлены в забавных позах и с довольно выразительной мимикой.

Цель проведения Comedy Wildlife Photo Awards – побудить людей к сохранению дикой природы, показав ее многообразие и непосредственность. Победителей конкурса объявят после 30-го июня этого года, пишет businessinsider.

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Фотоловушки засекли редких чернобыльских животных. На полученных снимках можно увидеть зубров, енотов, барсуков, оленей, волков и рысей. Также камеры уловили редкие краснокнижные виды, которые исчезли из лесов Чернобыля много лет назад и снова там объявились.

businessinsider.com.au
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