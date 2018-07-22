Показали тюрьмы класса люкс и эконом в разных странах

Автор: boredpanda Тюрьма Хальден, Норвегия. Вторая по величине тюрьма в Норвегии была основана в 2010 году с акцентом на реабилитацию; ее дизайн имитирует жизнь вне тюрьмы. Учреждение получило премию Арнстейна Арнеберга за дизайн интерьера и был объектом документального фильма, но также получил критику за то, что слишком либеральное.

По данным Института уголовно-правовых исследований более 10,35 млн человек по всему миру ждут приговора или уже отбывают наказание в тюрьме. По сравнению с 2000 годом общее количество женщин в тюрьмах возросло примерно на 50%, а количество мужчин-заключенных увеличилось почти на 18%.

Количество осужденных в разных странах отличается. Например, в Соединенных Штатах есть 698 заключенных на каждые 100 000 граждан, тогда как в Дании - 61. Так же и условия. Заключенный в одном месте может иметь доступ к музыкальным инструментам и видеоигр, но в другом может бороться за рулон туалетной бумаги.

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Подборку фотографии различных тюрем сделало издание Bored Panda. На снитках изображены условия осужденных в разных странах с разным уровнем строгости - от самой низкой до самой высокой.

Фото: boredpanda

В Италии гражданин Молдовы попросил перевести его из-под домашнего ареста в тюрьму из-за сильной жары. 29-летний Виктор Сырбу обратился в администрацию итальянской тюрьмы с просьбой поместить его обратно в исправительное учреждени.