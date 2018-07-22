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воскресенье, 22 июля 2018 23:55

Показали тюрьмы класса люкс и эконом в разных странах
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Автор: boredpanda
  Тюрьма Хальден, Норвегия. Вторая по величине тюрьма в Норвегии была основана в 2010 году с акцентом на реабилитацию; ее дизайн имитирует жизнь вне тюрьмы. Учреждение получило премию Арнстейна Арнеберга за дизайн интерьера и был объектом документального фильма, но также получил критику за то, что слишком либеральное.
Тюрьма Хальден, Норвегия. Вторая по величине тюрьма в Норвегии была основана в 2010 году с акцентом на реабилитацию; ее дизайн имитирует жизнь вне тюрьмы. Учреждение получило премию Арнстейна Арнеберга за дизайн интерьера и был объектом документального фильма, но также получил критику за то, что слишком либеральное.

По данным Института уголовно-правовых исследований более 10,35 млн человек по всему миру ждут приговора или уже отбывают наказание в тюрьме. По сравнению с 2000 годом общее количество женщин в тюрьмах возросло примерно на 50%, а количество мужчин-заключенных увеличилось почти на 18%.

Количество осужденных в разных странах отличается. Например, в Соединенных Штатах есть 698 заключенных на каждые 100 000 граждан, тогда как в Дании - 61. Так же и условия. Заключенный в одном месте может иметь доступ к музыкальным инструментам и видеоигр, но в другом может бороться за рулон туалетной бумаги.

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Подборку фотографии различных тюрем сделало издание Bored Panda. На снитках изображены условия осужденных в разных странах с разным уровнем строгости - от самой низкой до самой высокой.

Тюрьма Аранхуэс, Испания. В этой тюрьме члены семьи могут оставаться в учреждении. Комнаты для детей и игровые площадки обустроены так, чтобы дети до конца не осознавали, где их отец находится
Фото: boredpanda
Чен-Даллон, Женева, Швейцария. Основная функция тюрьмы заключается в том, чтобы удерживать заключенных до судебного разбирательства и приговора. Численность осужденных постоянно растет, что привело к хронической проблеме перенаселения. В 2010 году в тюрьме было представлено 115 различных национальностей, из которых только 7,2% - швейцарцы.
Тюрьма Норгерхавен, Веенхуазен, Нидерланды. Заключенные имеют свои кровати, мебель, холодильник, телевизор, а также частную ванную комнату. Уровень преступности в Нидерландах настолько низок, что они столкнулись с кризисом "недостачи". Чтобы решить эту "проблему", страна заключила соглашение с Норвегией в 2015 году, чтобы взять на себя переполнения тюрем. Теперь часть норвежских заключенных проходит наказание в Норгерхавене.
Тюрьма «Черный дельфин», Соль-Илецк, Россия. В тюрьме на границе Казахстана заключенных распределяют в небольшие отделения площадью 50 кв. м. Заключенные живут с круглосуточным наблюдением. В "Черном дельфине" находятся самые жестокие преступники, включая серийных убийц, людоедов и террористов.
Тюрьма Хальден, Норвегия. Вторая по величине тюрьма в Норвегии была основана в 2010 году с акцентом на реабилитацию; ее дизайн имитирует жизнь вне тюрьмы. Учреждение получило премию Арнстейна Арнеберга за дизайн интерьера и был объектом документального фильма, но также получил критику за то, что слишком либеральное.

В Италии гражданин Молдовы попросил перевести его из-под домашнего ареста в тюрьму из-за сильной жары. 29-летний Виктор Сырбу обратился в администрацию итальянской тюрьмы с просьбой поместить его обратно в исправительное учреждени.

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