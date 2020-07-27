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среда, 29 июля 2020 02:28

Показали трогательные снимки животных, которые демонстрируют свою любовь
6

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Только около 3-5% животных имеют одного партнера на всю жизнь
Фото: © Shutterstock.com
Только около 3-5% животных имеют одного партнера на всю жизнь
Только около 3-5% животных имеют одного партнера на всю жизнь
Только около 3-5% животных имеют одного партнера на всю жизнь
Только около 3-5% животных имеют одного партнера на всю жизнь

Не так много животных, которые могут показать нам, что действительно означает верность. Только около 3-5% из них имеют одного партнера на всю жизнь. А некоторые пары даже имеют собственные традиции отношений, которые являются чистейшим проявлением их преданности друг другу.

Сайт Bright Side показал 6 пар животных, которые являются примером верности для всех нас.

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Говорят, что между человеком и домашним животным существует прочная связь. Более того, они даже чувствуют друг друга. В сети представили подборку фотографий, которые изображают нежные чувства животных и их хозяев.

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