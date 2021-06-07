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среда, 09 июня 2021 02:29

Показали щенков, какие заставляют забыть о будничных проблемах
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Забавные щенки гордых мам заставляют забыть о проблемах
Фото: boredpanda.com
Забавные щенки гордых мам заставляют забыть о проблемах
Забавные щенки гордых мам заставляют забыть о проблемах
Забавные щенки гордых мам заставляют забыть о проблемах
Забавные щенки гордых мам заставляют забыть о проблемах

Собачьи матери первыми защищают новорожденных щенков. Несколько недель они осыпают детей неразделенной вниманием и заботой.

Щенки попадают в этот мир слепыми и хрупкими. Работа их матери в удовлетворении всех нужд. Со временем собачьи матери приучают их к независимости, щенки переходят от потребления молока к твердой пище. Маленькие разбойники забавные, как на фото в галерее.

Процесс отлучения важен для щенков; они учатся поведении как от матери, так и от сверстников. Важные ориентиры, необходимые для раздельной жизни щенков.

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Социальное взаимодействие матери с щенками является критической в ​​по крайней мере семинедельного возраста, а в идеале и дольше. Они учатся взаимодействовать друг с другом.

Например, через покусывание и рычание во время игры, мать подает щенку сигнал, когда вещи становятся слишком грубыми, и они заканчивают игру. Это важный навык для дальнейшей жизни.

В США леопардовая собака Катахулы по кличке Рокси ухаживает за лучшим другом, золотистым ретривером Лейкером, у которого возникли проблемы со здоровьем.

boredpanda.com
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