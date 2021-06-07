Показали щенков, какие заставляют забыть о будничных проблемах

Собачьи матери первыми защищают новорожденных щенков. Несколько недель они осыпают детей неразделенной вниманием и заботой.
Щенки попадают в этот мир слепыми и хрупкими. Работа их матери в удовлетворении всех нужд. Со временем собачьи матери приучают их к независимости, щенки переходят от потребления молока к твердой пище. Маленькие разбойники забавные, как на фото в галерее.
Процесс отлучения важен для щенков; они учатся поведении как от матери, так и от сверстников. Важные ориентиры, необходимые для раздельной жизни щенков.
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Социальное взаимодействие матери с щенками является критической в по крайней мере семинедельного возраста, а в идеале и дольше. Они учатся взаимодействовать друг с другом.
Например, через покусывание и рычание во время игры, мать подает щенку сигнал, когда вещи становятся слишком грубыми, и они заканчивают игру. Это важный навык для дальнейшей жизни.
В США леопардовая собака Катахулы по кличке Рокси ухаживает за лучшим другом, золотистым ретривером Лейкером, у которого возникли проблемы со здоровьем.
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