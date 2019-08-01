Показали потешного кота, похожего на пушистый шарик

Фото: instagram.com

2-летний кот Зуу из Японии завоевывает все большую популярность в сети. Его секрет в чрезвычайной пушистости и забавной привычке прищуривать глаза так, будто вот-вот заснет.

Нынче почти 50 тысяч человек подписаны на страницу в Instagram, посвященную будням Зуу и его пушистого друга — кота Бокко.

Зуу является представителем экзотических длинношерстных. Коты этой породы очень привязываются к людям и не любят долго оставаться в одиночестве. В уходе экзотические длинношерстные достаточно прихотливы: чтобы шерсть не запуталась, их надо ежедневно расчесывать. Представители данной породы склонны набирать лишний вес, поэтому важно их не перекармливать.

Не так давно звездой сети стал кот Джуно. Известность ему принес демонически сердитый вид и постоянное выражение гнева и презрения на морде. Джуно стал настолько известным, что по миру уже продаются футболки с его изображением.