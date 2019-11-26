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среда, 27 ноября 2019 02:24

Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
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Померанские шпицы - одни из самых маленьких пород собак в мире. Сейчас собак покупают, как компаньонов. Они хорошо ладят с различными людьми и детьми.
Фото: elenajollysprite
Померанские шпицы - одни из самых маленьких пород собак в мире. Сейчас собак покупают, как компаньонов. Они хорошо ладят с различными людьми и детьми.
Померанские шпицы - одни из самых маленьких пород собак в мире. Сейчас собак покупают, как компаньонов. Они хорошо ладят с различными людьми и детьми.
Померанские шпицы - одни из самых маленьких пород собак в мире. Сейчас собак покупают, как компаньонов. Они хорошо ладят с различными людьми и детьми.
Померанские шпицы - одни из самых маленьких пород собак в мире. Сейчас собак покупают, как компаньонов. Они хорошо ладят с различными людьми и детьми.

Померанские шпицы - одни из самых маленьких собак в мире. Меньше их только собаки чихуахуа и йоркшорський терьер.

До XIX в эта порода имела большие размеры. В распространении и выведении таких маленьких собак сыграла большую роль королева Виктория, сообщает Boredpanda.

Питомец королевы имел особенно миниатюрные размеры. Англичане пдражали своей королеве, которые и привели к уменьшению породы за менее, чем 100 лет вдвое.

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Считается, что собачки происходят из Исландии. Но померанцы, которые прыгают по первому снегу и играют в траве на фото, являются воспитанниками питомника Елены Александровой.

По словам женщины, для нее важна правильное анатомическое строение и стабильная психика любимца. Сейчас собак покупают, как компаньонов. Они хорошо ладят с различными людьми и детьми.

Владельцами померанцев были и различные творческие люди, среди них Моцарт и Шопен. Первый посвятил одну из своих арий своему любимцу по имени Пимперл. Второй же написал "Вальс маленьких собак" (более известный, как "Собачий вальс". - Gazeta.ua) после того, как его шпиц бегал за ним хвостиком.

Котов и собак принято считать смертельными врагами. Однако на самом деле врожденная ненависть между этими животными - миф, и возможность мира в доме, где живет кот с собакой, вполне реальна. Более того, эти животные способны не только использоваться на одной территории, но и быть настоящими друзьями.

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