 
Ексклюзивы
1/5
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Просмотров: 864
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Просмотров: 1314
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11701
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5643
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
1 Просмотров: 531
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3474
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 3159
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 981
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7371
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9819
Фото
Все фото
19
23
21
20
19
Показали невероятной красоты лошадь, похожую на персонажа сказки
Показали невероятной красоты лошадь, похожую на персонажа сказки
Умеют удивлять: показали забавные фото собак-чудаков
Умеют удивлять: показали забавные фото собак-чудаков
Показали забавных котов, живущих по собственным законам логики
Показали забавных котов, живущих по собственным законам логики
Двойная доза умиления: показали трогательные фото детей с домашними любимцами
Двойная доза умиления: показали трогательные фото детей с домашними любимцами
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
Видео
Все видео
Дрессированная россиянами белуха-шпионка стала звездой Youtube
Дрессированная россиянами белуха-шпионка стала звездой Youtube
Пушистый вор удивляет находчивостью
Пушистый вор удивляет находчивостью
Страшная добыча - пенсионеры вытащили из воды аллигатора
Страшная добыча - пенсионеры вытащили из воды аллигатора
Сеть поразили коты, которые изобретательно ограбили холодильник
Сеть поразили коты, которые изобретательно ограбили холодильник
Разъяренный носорог перевернул автомобиль с женщиной
Разъяренный носорог перевернул автомобиль с женщиной
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5643
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1008
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 945
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 738
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
04 октября 2019
Просмотров: 144
І воздасться – й авторам, і статистам
Має бути той, хто все ретельно записує. І щоб люди знали – зверху донизу: все записується й буде пред'явлено. Детальна фіксація – чи не ...
пятница, 04 октября 2019 23:28

Показали невероятной красоты лошадь, похожую на персонажа сказки
19

  Комментировать

Буря является одной из немногих хафлингеров, которым удалось сохранить свои кудри и во взрослом возрасте.
Фото: brightside.me
Буря со своей хозяйкой Наоми.
Буря является одной из немногих хафлингеров, которым удалось сохранить свои кудри и во взрослом возрасте.
Буря является одной из немногих хафлингеров, которым удалось сохранить свои кудри и во взрослом возрасте.
Буря со своей хозяйкой Наоми.

Лошадь по кличке Буря захватывает сеть своей картинной внешностью. Белая волнистая грива этой представительницы породы Хафлингер заставляет людей усомниться, реальное это животное или нарисованный персонаж из сказки о Рапунцель.

Буря — не единственная из породы Хафлингер, кто обладает пышной волнистой гривой. Однако в большинстве случаев волосы этих лошадей с возрастом начинают выпрямляться. Буря — исключение. Ей удалось сохранить свои удивительные кудри до сих пор, хотя нынче ей уже 10 лет, пишет brightside.

Живет Буря со своей хозяйкой Наоми Беккерс в Нидерландах. Как призналась девушка, в начале планировала опубликовать в Instagram лишь несколько фото своей любимицы. Однако увидев первые снимки Бури, люди в нее влюбились и просили показать больше. Нынче на аккаунт, который Наоми посвятила своей любимице, подписаны почти 50 тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мир прекрасен: показали сказочные фото дикой природы

Хафлингеры — альпийская порода рабочих лошадей, приспособленная к горным условиям. Выведена в Тироле. В настоящее время используется в основном как верховая лошадь для прогулок. Представители этой породы неприхотливы, выносливы, послушны, миролюбивы. Ростом невысоки: в холке — 140-150 см. Внешний вид их легко узнаваем. Золотистая масть с белыми гривой и хвостом — их визитная карточка.

brightside.me
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали невероятной красоты лошадь, похожую на персонажа сказки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Больная раком Заворотнюк раздала все долги
Больная раком Заворотнюк раздала все долги 1 Просмотров: 42410
Звезда сериалов для детей снялась в порно: самые &quot;горячие&quot; фото актрисы
Звезда сериалов для детей снялась в порно: самые "горячие" фото актрисы
8
 1 Просмотров: 28575
Украинцев зовут на вече на Майдан Независимости
Украинцев зовут на вече на Майдан Независимости
 1 Просмотров: 24796
Молодожены стали героями фотожаб из-за &quot;горячих&quot; фото
Молодожены стали героями фотожаб из-за "горячих" фото
10
 Просмотров: 23688
&quot;Остатки тел разбросало на 60 метров&quot; - появились подробности аварии самолета вблизи Львова
"Остатки тел разбросало на 60 метров" - появились подробности аварии самолета вблизи Львова
5
 Просмотров: 23122
Животные
Умеют удивлять: показали забавные фото собак-чудаков
Умеют удивлять: показали забавные фото собак-чудаков
23
 Просмотров: 2070
Показали забавных котов, живущих по собственным законам логики
Показали забавных котов, живущих по собственным законам логики
21
 Просмотров: 12727
Двойная доза умиления: показали трогательные фото детей с домашними любимцами
Двойная доза умиления: показали трогательные фото детей с домашними любимцами
20
 Просмотров: 16398
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
19
 Просмотров: 88869
Создали ульи, которые сами ухаживают за пчелами
Создали ульи, которые сами ухаживают за пчелами
 1 Просмотров: 2385
Больше всего комментируют
7
"Формула Штайнмайера" - это легализация бандитов: как реагируют на передовой на подписание документа
5
Доступ к Зеленскому пытались узурпировать - Данилюк
3
Запретить бизнес в Украине: в США анонсировали новый законопроект
3
На следующей неделе будет масштабный обмен военнопленными - глава МИД
3
В Житомире произошли столкновения между полицией и активистами
Голосов: 1120
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua