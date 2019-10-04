Показали невероятной красоты лошадь, похожую на персонажа сказки

Фото: brightside.me

Лошадь по кличке Буря захватывает сеть своей картинной внешностью. Белая волнистая грива этой представительницы породы Хафлингер заставляет людей усомниться, реальное это животное или нарисованный персонаж из сказки о Рапунцель.

Буря — не единственная из породы Хафлингер, кто обладает пышной волнистой гривой. Однако в большинстве случаев волосы этих лошадей с возрастом начинают выпрямляться. Буря — исключение. Ей удалось сохранить свои удивительные кудри до сих пор, хотя нынче ей уже 10 лет, пишет brightside.

Живет Буря со своей хозяйкой Наоми Беккерс в Нидерландах. Как призналась девушка, в начале планировала опубликовать в Instagram лишь несколько фото своей любимицы. Однако увидев первые снимки Бури, люди в нее влюбились и просили показать больше. Нынче на аккаунт, который Наоми посвятила своей любимице, подписаны почти 50 тысяч человек.

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Хафлингеры — альпийская порода рабочих лошадей, приспособленная к горным условиям. Выведена в Тироле. В настоящее время используется в основном как верховая лошадь для прогулок. Представители этой породы неприхотливы, выносливы, послушны, миролюбивы. Ростом невысоки: в холке — 140-150 см. Внешний вид их легко узнаваем. Золотистая масть с белыми гривой и хвостом — их визитная карточка.