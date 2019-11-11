Показали котов, выглядящих как демонята

Фото: brightside.me

Даже любители собак часто не сдерживаются от умиления при виде беззащитного неуклюжего котенка. Что и говорить о владельцах кошек, которые обычно настолько обожают своих питомцев, что восторгаются каждым их шагом. При этом не замечают очевидно странных вещей в поведении усачей: неестественные позы, жуткие взгляды.

Подборку фото, на которых коты не скрывают своей темной стороны, представил портал Bright Side.

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