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понедельник, 11 ноября 2019 23:28

Показали котов, выглядящих как демонята
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Коты не всегда милые и беззащитные. Некоторые из них и не пытаются скрыть свою темную сторону.
Фото: brightside.me
Коты не всегда милые и беззащитные. Некоторые из них и не пытаются скрыть свою темную сторону.
Коты не всегда милые и беззащитные. Некоторые из них и не пытаются скрыть свою темную сторону.
Коты не всегда милые и беззащитные. Некоторые из них и не пытаются скрыть свою темную сторону.
Коты не всегда милые и беззащитные. Некоторые из них и не пытаются скрыть свою темную сторону.

Даже любители собак часто не сдерживаются от умиления при виде беззащитного неуклюжего котенка. Что и говорить о владельцах кошек, которые обычно настолько обожают своих питомцев, что восторгаются каждым их шагом. При этом не замечают очевидно странных вещей в поведении усачей: неестественные позы, жуткие взгляды.

Подборку фото, на которых коты не скрывают своей темной стороны, представил портал Bright Side.

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Кот-гигант по кличке Виво поражает демонической харизмой. Благодаря своему эффектному виду уже стал звездой сети.

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