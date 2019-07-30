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вторник, 30 июля 2019 23:28

Показали фотоподборку детей с четырехлапыми друзьями, которая тронет сердце любого
20

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Домашнее животное может стать для ребенка настоящим другом.
Фото: brightside.me
Домашнее животное может стать для ребенка настоящим другом.
Домашнее животное может стать для ребенка настоящим другом.
Домашнее животное может стать для ребенка настоящим другом.
Домашнее животное может стать для ребенка настоящим другом.

Между детьми и питомцами возникает особая связь. Животные помогают малышам познакомиться с окружающим миром, развить способность к сопереживанию и сочувствию, выстраивать социальные связи, видеть и ценить естественную красоту, научиться быть ответственными и милосердными. Благодаря четырехлапому другу ребенок никогда не будет чувствовать себя одиноким и сможет легко справляться со стрессом.

Фотоподтверждение того, что домашние животные не представляют для детей опасности и могут стать для них настоящим другом, показало издание brightside.me.

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Появление в семье ребенка — не повод отказываться от возможности завести четырехлапого друга. Наличие в доме любимца не будет представлять угрозы здоровью малыша. Более того, принесет немалую пользу. Это подтверждают результаты научных исследований.

brightside.me
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