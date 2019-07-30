Показали фотоподборку детей с четырехлапыми друзьями, которая тронет сердце любого

Фото: brightside.me

Между детьми и питомцами возникает особая связь. Животные помогают малышам познакомиться с окружающим миром, развить способность к сопереживанию и сочувствию, выстраивать социальные связи, видеть и ценить естественную красоту, научиться быть ответственными и милосердными. Благодаря четырехлапому другу ребенок никогда не будет чувствовать себя одиноким и сможет легко справляться со стрессом.

Фотоподтверждение того, что домашние животные не представляют для детей опасности и могут стать для них настоящим другом, показало издание brightside.me.

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Появление в семье ребенка — не повод отказываться от возможности завести четырехлапого друга. Наличие в доме любимца не будет представлять угрозы здоровью малыша. Более того, принесет немалую пользу. Это подтверждают результаты научных исследований.