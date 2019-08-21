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среда, 21 августа 2019 18:43

Показали фото животных, рожденных быть шпионами
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Вот кто мог бы составить конкуренцию самому Джеймсу Бонду.
Фото: brightside.me
Вот кто мог бы составить конкуренцию самому Джеймсу Бонду.
Вот кто мог бы составить конкуренцию самому Джеймсу Бонду.
Вот кто мог бы составить конкуренцию самому Джеймсу Бонду.
Вот кто мог бы составить конкуренцию самому Джеймсу Бонду.

Некоторые животные могли бы с легкостью сделать карьеру в шпионском деле благодаря своим талантам к маскировке и выбору идеального места для слежки. Самая сложная миссия была бы им по плечу.

Подборку с домашними любимцами, которые могли бы стали идеальным напарником для агента 007, представило издание Bright Side.

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В филиппинском городе Кидапаван пес спас ребенка от кобры и погиб сам. Инцидент сняли на видео камеры наблюдения.

brightside.me
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