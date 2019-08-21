Показали фото животных, рожденных быть шпионами

Некоторые животные могли бы с легкостью сделать карьеру в шпионском деле благодаря своим талантам к маскировке и выбору идеального места для слежки. Самая сложная миссия была бы им по плечу.
Подборку с домашними любимцами, которые могли бы стали идеальным напарником для агента 007, представило издание Bright Side.
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В филиппинском городе Кидапаван пес спас ребенка от кобры и погиб сам. Инцидент сняли на видео камеры наблюдения.
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