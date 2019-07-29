Почему на Земле участились землетрясения. Объясняет NASA

Луна отдаляется от Земли на четыре сантиметра ежегодно. ФОТО: REUTERS

Замедление скорости вращения Земли приводит к более сильным землетрясениям.

"Гравитация Луны создает приливные волны на Земле. Эти волны пытаются вращаться с той же скоростью, что и остальные планеты. По мере того, как она движется впереди Луны, спутник пытается оттянуть нас назад. Это и замедляет вращение Земли ", - заявил ученый Мэтью Фанк изданию Naked Science.

Луна отдаляется от Земли на четыре сантиметра ежегодно. Как следствие, замедление скорости вращения Земли может привести к более сильным землетрясениям.

Ученые изучили статистику землетрясений с 1900 года. Они обнаружили, что с начала XX века было около пяти периодов, во время которых планета переживала от 25 до 30 сильных землетрясений ежегодно.

Вблизи западного побережья Канады в течение нескольких минут произошли сразу три землетрясения магнитудой от 4.5 до 5.6.