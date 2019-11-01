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суббота, 02 ноября 2019 03:30

Почему люди верят в потустороннее

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Почему люди верят в потустороннее
В средневековье люди думали, что их здоровье зависит от потусторонних сил.

Ученые нашли объяснение, почему люди склонны верить в зло и высшие силы.

Специалисты проанализировали разные исторические периоды, когда жизням людей угрожало множество болезней, сообщает ScienceAlert.

Например, эпидемии чумы, тифа и других смертельных болезней активно списывали на проделки дьявола, так как по-другому объяснить происходящее люди в средневековье не могли.

Риск заболеть был высоким. Люди думали, что их здоровье зависит от неких потусторонних сил.

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Также ученые провели эксперимент с 3100 студентами из 28 стран. Результаты показали, что вера в потустороннее сильнее у жителей более бедных и менее развитых стран.

В частности эксперты отметили, что не смотря на результаты, вера в "защиту извне" на психологическом уровне действительно способна снизить риск заболеть.

1 ноября рядом с Землей пролетит 30-метровый астероид. Согласно данным Центра по изучению космических объектов в ближнем космосе NASA, в 22:42 по киевскому времени мимо нашей планеты пролетит астероид 2019 UG11.

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