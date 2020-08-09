Почему львы боятся стульев

Фото: zelenvsit.cx.ua

10 августа отмечается Всемирный День льва.

В XVII веке представители этого вида появились в ведущих европейских зоопарках, крупнейший из которых находится в Лондоне.

Сегодня большая часть этих животных живет на востоке и юге африканского континента и, к сожалению, их количество уменьшается из года в год. По оценкам экспертов, популяция львов значительно сократилась за последние два десятилетия.

Во многих африканских странах вы можете посетить различные научные и концертные мероприятия по случаю Всемирного дня льва. Некоторые природные заповедники организуют совсем бесплатные туры. Например, в парке Малави туристы, как правило, имеют уникальную возможность наблюдать за львиными прайдами. В городе Ливингстон, в Замбии, проходит красочный Карнавал льва. В Ботсване проводят благотворительную кампанию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сердитая кошка стала звездой интернета

Лев не самый крупный представитель семейства кошек. Здесь он уступил тигру. Сердце у львов (пропорционально) меньше среди всех хищников

В неволе эти животные живут дольше, чем в дикой природе. По словам специалистов, львы живут до 20 лет.

Хотя льва часто называют "королем джунглей", он живет только в лугах и долинах, а не в джунглях.

Самки и их сестры живут вместе всю жизнь, так же как и их детеныши-самки. Самцы, достигая зрелости, образуют свои собственные прайды.

Рев самца льва громкий из всех голосов больших кошек. Его можно услышать на расстоянии 8 километров. Кроме того, рев помогает льву найти других представителей стаи, а также провозгласить свою территорию.

У взрослых львов 30 зубов. Но несмотря на это, большие коты вовсе не пережевывают пищу - они глотают большие куски мяса и используют только одну сторону челюсти, ведь не могут двигать ею из стороны в сторону. Кстати, вокруг пасти льва находится ряд волосков, за счет которых животные понимают, жива их добычу или уже перестала шевелиться.

Львы боятся стульев. Укротители львов часто используют стулья в процессе дрессуры. Дело в том, что эти большие кошки не умеют фокусировать свое внимание на нескольких объектах, а сразу четыре ножки стула, которые на них "нападают", заставляют львов растеряться, и покинуть поле боя.

Гепард издалека видит добычу, осторожно подкрадывается под прикрытием кустов и деревьев. А когда подходит к жертве, выскакивает и пытается ее догнать. Увидеть от "первого лица", как охотится самое быстрое животное планеты, дали возможность операторы канала "Nature on PBS".