Почему исчезает секс: украинцев шокировали новой статистикой

Эксперты отмечают, что до 40% украинок вообще не испытывают оргазма, а каждый второй человек не доволен ни качеством, ни количеством сексуальной жизни Фото: 4mama

Исследование показало, что секс является источником радости лишь для каждого пятого взрослого жителя страны. Интим украинцам заменяет работа, телевизор и виртуальная жизнь.

Так, в рейтинге вещей, приносящих украинцам радость, первое место заняла семья. Ее назвали 74% респондентов. На втором месте - дети (63%), на третьем - друзья (49%). Секс в списке удовольствий оказался аж на 18 месте, пишет журнал "Новое время". Его обогнали путешествия, работа, домашние животные, телевизор, интернет и даже работа по дому.

На сексуальные отношения колоссальное влияние оказывает прогрессирующая нехватка времени, связанная с современным образом жизни, говорят эксперты. По данным HeadHunter Ukraine, 45% офисных сотрудников регулярно задерживаются на работе, а каждый пятый работает в выходные дни. При этом секса в массовой культуре стало так много, что он теряет свою таинственность, а вместе с ней и привлекательность.

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Психологи отмечают: если раньше сексуальная активность снижалась как фактор возрастных изменений, то теперь это следствие образа жизни. Львиную долю энергии современного человека съедают работа, саморазвитие и личностный рост, а на сексуальные игры не остается ни времени, ни сил. В результате пары живут годами без половой близости вообще, оставаясь в хороших братско-сестринских отношениях.

Дело в том, что сейчас в обществе доминирует аутистический способ коммуникации — когда человек замкнут сам на себя. Не способствуют повышению либидо также стресс, постоянное напряжение, нестабильность, что особенно остро сказывается на мужской сексуальности. Также эксперты отмечают, что до 40% украинок вообще не испытывают оргазма, а каждый второй человек не доволен ни качеством, ни количеством сексуальной жизни.

Еще одна причина того, что из спален украинцев исчезает страсть, — рост популярности онлайн-порнографии. А Украина 2018-го впервые вошла в ТОП-20 стран, которые обеспечивают 80% трафика крупнейшего мирового порносайта Pornhub, оказавшись на 16 месте в рейтинге в первой пятерке за время, проведенное на этом ресурсе.

Американские ученые из Университета штата Уэйн исследовали Ех-sex или отношения с бывшими. Оказалось, сексуальные отношения с бывшими партнерами - хороший способ настроить себя на новые знакомства.