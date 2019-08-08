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четверг, 08 августа 2019 09:16

"Пенсия в виде мяса и молока" - как празднуют день кота
5

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Сегодня отмечают день кота
Фото: milota.online
Сегодня отмечают день кота
Сегодня отмечают день кота
Сегодня отмечают день кота
Сегодня отмечают день кота

Ежегодно с 2002 года 8 августа отмечают день кота. Праздник учредил Международный фонд Animal Welfare, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных котов и кошек.

Праздник объединяет миллионы владельцев этих животных по всему миру.

Автор: milota.online
  Сегодня отмечают день кота
Сегодня отмечают день кота

Мало найдется на планете людей, которые остаются равнодушными к этих пушистых, подвижных, ласковых и очень умных животных. И есть даже наука о кошках-фелинология. Домашняя кошка (Felis catus) входит в семейство кошачьих, в котором различают 2 подсемейства, 4 рода и около 36 видов.

Автор: milota.online
  Сегодня отмечают день кота
Сегодня отмечают день кота

В некоторых странах эти животные находятся на особом государственном положении. В Австрии каждой кошке, которая охраняла склады с продовольствием, выплачивается пожизненная пенсия в виде мяса и молока, а в Китае кошек охраняют на законодательном уровне. В Японии даже есть Храм кошек, построенный в честь 7 котов, которые в 17 веке японские воины служили верой и правдой, а в Германии – Кошачий музей, где собрано множество экспонатов, связанных с кошками и отобранных по всему миру.

Автор: milota.online
  Сегодня отмечают день кота
Сегодня отмечают день кота

В сам же праздник кошек почитают и всячески балуют – покупают различные деликатесы, новые домики и игрушки. До этого дня в странах Европы было приурочено открытие специальных парков для выгуливания котов и кошачьих магазинов, кафе и отелей, где можно на время поселить питомца с большим комфортом.

Автор: milota.online
  Сегодня отмечают день кота
Сегодня отмечают день кота
В Днепре уличный кот по имени Семен трудоустроился в исторический музей, он будет охранять фонды от крыс и мышей. Уличный кот, который жил в одном из местных дворов, ранее исчез, а потом появился раненый. Благодаря стараниям зоозащитников кота удалось вылечить, и сейчас он приобрел вакантное место в историческом музее имени Дмитрия Яворницкого.
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Дата
08
августа

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