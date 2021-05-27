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четверг, 27 мая 2021 09:32

"Овцесобака" рассмешила сеть забавной стрижкой

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Карликовый шнауцер по кличке Перчинка после любительской стрижки стал похожим скорее на овцу, чем на собаку. Из-за локдауна в США владелица животного взяла на себя уход за его шерстью.

Лишний мех мешал домашнему питомцу Клаудии Брюэр, поэтому она решила самостоятельно его состричь, пишет The Mirror. Такая идея животному не понравилась, поэтому то не стояло спокойно. В результате пес превратился в "маленькую овцу".

Автор: Kennedy News/@tushiepookes
 

"Перчинка не хочет быть собакой, а хочет быть овцой. Кажется, ей это нравится, к тому же ей не жарко. Я умирала со смеху. Она получает много внимания. Люди всегда спрашивают о ней. Собираюсь оставить стрижку", - сказала Брюэр.

Автор: Kennedy News/@tushiepookes
 

На видео можно увидеть животное с почти голыми ногами, забавно торчащими из пушистого туловища. Несмотря на новый вид, "овцесобака" стала вирусной сенсацией в TikTok.

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После лечения грибковой инфекции кот пожелтел. Жизнь пушистика никогда не будет прежней. Ведь теперь он больше похож на мультяшного персонажа "Пикачу", чем на обычного кота.

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