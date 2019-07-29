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понедельник, 29 июля 2019 21:44

Отель на Бали предлагает поиграть со щенками в качестве терапии
5

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Поиграть бесплатно с щенками можно 2 раза в неделю
Фото: Instagram
Поиграть бесплатно с щенками можно 2 раза в неделю
Поиграть бесплатно с щенками можно 2 раза в неделю
Поиграть бесплатно с щенками можно 2 раза в неделю
Поиграть бесплатно с щенками можно 2 раза в неделю

В городе Убуд на острове Бали отели придумывают новые сервисы, которые привлекли бы больше туристов. Один из таких "Puri Garden" - на его территории гостям предлагают заняться терапией со щенками. За это заведение назвали одним из самых роскошных отелей по версии Hostelworld.

Новый сервис отдает часть денег на благотворительность организации, которая занимается собаками Бали.

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Бесплатную терапию можно получить дважды в неделю в течение двух часов. К бесплатным предложениям также относятся ежедневная йога и массаж у бассейна.

Новые сервисы также привлекают иностранцев, которые гонятся за красивыми фотографиями.

Щенки спят по 18 часов в день. В этом они очень похожи на человеческих младенцев. Сон им тоже нужен для нормального роста и развития.

Metro
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