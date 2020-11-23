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понедельник, 23 ноября 2020 15:09

Оксфордский словарь не смог выделить самое употребляемое слово 2020 года

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Оксфордский словарь не смог выделить самое употребляемое слово 2020 года
Весной в список вошли сразу несколько понятий, связанных с пандемией. Фото: pixabay.com

Оксфордский словарь английского языка не смог выделить самое употребляемое слово 2020 года, опубликовав вместо него целый ряд понятий.

Об этом сообщили на официальном сайте словаря, где в ноябре обычно называют "слово года".

"В этом году язык был вынужден быстро адаптироваться. Учитывая феноменальный масштаб изменений в течении 2020-го, в Oxford Languages пришли к выводу, что его нельзя четко описать одним словом", - сказано в сообщении.

Лексикографы расположили слова по периодам, отметив наиболее упоминаемые. В январе, когда Австралию охватили пожары, таким словом стало bushfire, что переводится как "разрушительный лесной пожар". Слово "импичмент" вошло в список из-за упоминания в сети процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Весной в список вошли сразу несколько понятий, связанных с пандемией: "коронавирус", "Covid-19", "локдаун" в значении принудительных карантинных мероприятий, "социальное дистанцирование" и "восстановление".

Также отметили прилагательное "белорусский" как одно из слов августа 2020-го.

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А вот в издательстве толковых словарей английского языка Collins English Dictionary назвали "локдаун" словом 2020 года. По сравнению с 2019-м в книгах, газетах, на сайтах, а также на радио и телевидении его использование увеличилось в 60 раз.

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