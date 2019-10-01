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среда, 02 октября 2019 01:35

О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире

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  Захламление пространства является своеобразной попыткой создать иллюзию безопасности.
Захламление пространства является своеобразной попыткой создать иллюзию безопасности.

Может казаться, что дом – это всего лишь пространство для отдыха, и если в нем царит беспорядок, то не страшно, остальные сферы жизни выглядят как отдельные примеры успеха и роста. Только там тоже не все в порядке: работа давно не радует, общаетесь с теми, кто вам не интересен, денег вечно не хватает.

Все это говорит о привычке человека окружать себя хаосом и беспорядком. Он так привык, ему – "нормально", даже нравится порой. Но такой выбор – жить в окружении хаоса – он сделал не просто так, а в силу определенных причин, пишет marieclaire.ru.

Страх перемен

Если исключить клиническую и психиатрическую составляющую, то первое, о чем говорит подобный образ жизни, это наличие у человека страха новизны. Захламление пространства в данном случае является своеобразной попыткой остановить время, создать иллюзию безопасности.

Закопавшись в массе ненужных вещей, отношений и установок, человек, таким образом, лишает себя возможности столкнуться с чем-то новым, свободно движущимся, живым. Он цепляется за прошлое, в бытовом плане "привязывает" себя к старым вещам (пусть даже это ненужный хлам), просто потому что их энергия для него уже знакома. А впустить что-то новое в собственную жизнь – во-первых, страшно, а во-вторых, тяжело. Сначала придется разгрести завалы накопленного "барахла", а это – усилия над собой, затраты собственных эмоций, времени и сил.

 

Для реальных перемен в жизни "расхламление" необходимо, чтобы дать место чему-то новому. В бардаке же нет места "новому", но есть понятное "старое", среди которого, возможно, и некомфортно, зато понятно и предсказуемо. И не стоит тешить себя мыслью, что это желанная стабильность. Гораздо эффективнее будет признаться себе, что беспорядок является вашей ответной реакцией, тем защитным панцирем, которым вы прикрываетесь перед страхом перемен. Попробуйте не врать сами себе: и вслед за честностью придет ясное понимание своих потребностей, и вы сможете позволить себе желаемые перемены.

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Провести границу

Хаотично разбросанные вещи – это в том числе история про личные границы. Таким образом человек пытается напомнить себе и другим, что он существует, и что-то из себя представляет. "Как минимум, этот хаос создал я", – такое объяснение для самого себя в данной ситуации будет вполне логичным.

Беспорядок в доме и в жизни также является формой протеста: против жестких родительских правил или ограничений партнера. "Это мое пространство и в нем будет так, как решил я, а не так, как требовали родители". В случае, если человек давно перешагнул рубеж совершеннолетия и не живет с родителями, тяга к захламлению может быть последствием "застревания" в подростковом периоде, когда протест не был проявлен и до сих пор требует выхода. Загнанное внутрь подобное бунтарство может выражаться в неряшливости в быту, беспорядке в квартире и, как следствие, приводить к конфликтам в паре.

Какая бы из причин не являлась корнем проблемы, в любом случае, привычка жить в бардаке всегда подсвечивает наличие определенных психологических деформаций. Разбираться и работать с последними – необходимо, если вы хотите сделать свою жизнь более приятной и гармоничной.

Если захламленность – обычное состояние вашего жилья, прочитайте книгу Мари Кондо "Магическая уборка". Мари – самый востребованный в мире консультант по наведению порядка и автор революционного метода, который поможет вам сделать уборку всего один раз и забыть о ней навсегда. Кондо обещает, что вместе с порядком в доме вы наведете его и в своей голове. Многие клиенты Мари кардинально изменили свою жизнь после ее тренинга: бросили опостылевшую работу, открыли собственный бизнес и начали заниматься именно тем, о чем мечтали с детства.

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