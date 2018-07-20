Невозможно сдержать улыбку: показали забавные фото домашних любимцев

Фото: cuteness.com

Животные умеют развеселить. Когда одолевает депрессия, достаточно взглянуть на них, как плохие мысли развеиваются. Сдержать улыбку невозможно, даже если на душе совсем плохо.

Свою подборку фотографий с домашними любимцами, способных гарантированно поднять настроение, представил cuteness.com.

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Ранее показали лучшие фото конкурса "Собачий фотограф года". Инициатором этого ежегодного состязания является Кеннел-клуб — самая авторитетная в Великобритании организация, деятельность которой направлена на защиту собак, заботу об их благосостоянии и здоровье. Победителей конкурса жюри выбрали в 10 категориях.