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суббота, 21 июля 2018 23:30

Невозможно сдержать улыбку: показали забавные фото домашних любимцев
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Самый успешный агент недвижимости.
Фото: cuteness.com
Грех сидеть в клетке с такими роскошными ножками.
Зато лапы не устают.
Кое-кто в восторге от скорости.
Когда понял, что пора садиться на диету

Животные умеют развеселить. Когда одолевает депрессия, достаточно взглянуть на них, как плохие мысли развеиваются. Сдержать улыбку невозможно, даже если на душе совсем плохо.

Свою подборку фотографий с домашними любимцами, способных гарантированно поднять настроение, представил cuteness.com.

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Ранее показали лучшие фото конкурса "Собачий фотограф года". Инициатором этого ежегодного состязания является Кеннел-клуб — самая авторитетная в Великобритании организация, деятельность которой направлена на защиту собак, заботу об их благосостоянии и здоровье. Победителей конкурса жюри выбрали в 10 категориях.

cuteness.com
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