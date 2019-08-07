Невозможно сдержать улыбку: показали фото совместной жизни кошек и собак

Фото: brightside.me

Чем больше домашних любимцев в доме, тем жизнь интереснее. Если есть желание завести и кота, и собаку, бояться не надо: с детства вырастая вместе, они приживутся друг к другу и научатся мирно делить территорию. Конечно, между ними могут возникать недоразумения, но до открытой ненависти вряд ли дойдет.

Фото из будней кошачье-собачьего сосуществования показал brightside.me.

На тишину и покой хозяевам, которые рискнули поселить в своем доме и кота, и собаку, надеяться не стоит. Однако веселье будет обеспечено.

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Между собаками и кошками нет врожденной ненависти друг к другу. Нападать первых заставляет охотничий инстинкт. Вторых же побуждает к агрессивным действиям ощущение угрозы. И тем не менее эти животные вполне способны не только уживаться на общей территории, но и стать настоящими друзьями.