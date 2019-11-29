Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников

Фото: brightside.me

Коты способны вести себя как настоящие монстры. Будто зная, что ничто не заставит человека их разлюбить, эти четырехлапые усачи упиваются своей властью и никогда не устают "издеваться" над собственными хозяевами и другими домашними животными.

Оккупировать собачью кровать, заставив тем самым пса искать себе другое место для отдыха, устроиться прямо в сковородке, когда хозяин собирается готовить ужин, перевернуть аквариум с рыбками или разбить телевизор — для котов все это в порядке вещей. Подборку, посвященную этим пушистым дебоширам, представил портал Bright Side.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умеют наслаждаться жизнью: Розалин Рэймонд фотографирует только лисиц

Свободолюбивый обитатель приюта для животных кот по кличке Квилти повадился сбегать из вольера и заодно выпускать на свободу своих соседей. После каждого из таких побегов коты блуждали по всему зданию, оставляя после себя "следы хаоса и разрухи". Не в силах справиться с хулиганистым усачом работники приюта вынуждены были в конце концов посадить его в "одиночку".