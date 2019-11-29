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пятница, 29 ноября 2019 23:28

Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
24

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Котам никакие правила не писаны.
Фото: brightside.me
Котам никакие правила не писаны.
Котам никакие правила не писаны.
Котам никакие правила не писаны.
Котам никакие правила не писаны.

Коты способны вести себя как настоящие монстры. Будто зная, что ничто не заставит человека их разлюбить, эти четырехлапые усачи упиваются своей властью и никогда не устают "издеваться" над собственными хозяевами и другими домашними животными.

Оккупировать собачью кровать, заставив тем самым пса искать себе другое место для отдыха, устроиться прямо в сковородке, когда хозяин собирается готовить ужин, перевернуть аквариум с рыбками или разбить телевизор — для котов все это в порядке вещей. Подборку, посвященную этим пушистым дебоширам, представил портал Bright Side.

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Свободолюбивый обитатель приюта для животных кот по кличке Квилти повадился сбегать из вольера и заодно выпускать на свободу своих соседей. После каждого из таких побегов коты блуждали по всему зданию, оставляя после себя "следы хаоса и разрухи". Не в силах справиться с хулиганистым усачом работники приюта вынуждены были в конце концов посадить его в "одиночку".

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