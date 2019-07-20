"Не будь ослом" - мужчина оригинально проучил соседа-курильщика

Мужчина посылал соседу-курильщику письма с окурками. Фото: sevastopol.su

Мужчина оригинально проучил неопрятного соседа-курильщика.

После полуторамесячного отпуска он нашел на своей клумбе 47 окурков. Так что единственным курильщиком был сосед, мужчина отправился к нему и вежливо попросил убрать мусор. На что тот сказал "отвалы" и хлопнул дверью перед носом, пишет maximum.fm.

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Человек сам выковыривал окурки из грязи, ползая на коленях. После этого начал отправлять их соседу по почте с запиской "Не будь ослом, собери свой мусор". После 26 посылки к нему пришла жена соседа извиниться за поведение мужчины.

Украинская певица Анастасия Приходько решила бросить курить. Чтобы расстаться с пагубной привычкой было легче, решила привлечь своих поклонников. "Делаем флеш-моб с надписью #якидаюпалити. Кто бросает курить, выкладывайте видео ровно в 19:00 каждый день. Затем отмечайте меня в постах, я каждого добавлю к себе на страницу. Украинцы должны быть здоровы!" - написала Приходько.