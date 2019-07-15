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вторник, 16 июля 2019 02:24

Назвали самые любимые курорты украинцев
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В рейтинге любимых мест для отдыха украинцев Турция занимает 1 место
Фото: Lowcost Avia
В рейтинге любимых мест для отдыха украинцев Египет занимает 2 место
В рейтинге любимых курортов украинцев Болгария занимает 3 место
В рейтинге любимых курортов украинцев Грузия занимает 4 место
В рейтинге любимых курортов украинцев Кипр занимает 5 место

На основе запросов в поисковых сетях установили самые популярные места для отдыха украинцев в ​​2019 году.

Лидирует Турция, Египет и Болгария. 4 место занимает Грузия. 5 - Кипр. На 6 - Греция. 7 место принадлежит Черногории. В последний тройке Хорватия, Тунис и Испания, пишет lux.fm.

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Любители украинских курортов чаще всего выбирают Бердянск, Одессу, Крым, Геническ и Карпаты.

Постоянная смена погоды уже замучила украинцев. В этот период очень трудно находиться в городе. Не знаешь, раздеваться до купальника, или одевать пальто и брать зонтик. Как же хочется лежать на пляже, смотреть на морские волны и пить холодный мохито, без навязчивых продавцов вареной кукурузы и пахлавы.

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