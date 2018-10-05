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суббота, 06 октября 2018 02:24

Наслаждение для глаз: показали сказочные фото четвероногого путешественника
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Джордж из Норвегии делает невероятные снимки своего пса
Фото: boredpanda.com
Джордж из Норвегии делает невероятные снимки своего пса
Джордж из Норвегии делает невероятные снимки своего пса
Джордж из Норвегии делает невероятные снимки своего пса
Джордж из Норвегии делает невероятные снимки своего пса

Джордж из Норвегии делает невероятные снимки своего пса, ирландского сеттера Трою, во время путешествий.

Парень любит ходить в пешие походы и всегда берет с собой собаку, пишет boredpanda.com.

Сначала он фотографировал только виды норвежских гор. Впоследствии главным героем снимков стала Троя.

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"Троя всегда была со мной в походах, но я никогда не имел идеи сфотографировать ее, пока прохожие не похвалили ее внешность. После этого я сделал несколько снимков и мне очень понравился результат. Собака показывала больше взаимодействия между нами в походах", - говорит Джордж.

Собаки — очень эмоциональные животные. Свои чувства они выражают преимущественно жестами: виляют хвостом, подпрыгивают, облизывают, льнут к ногам. Но это не все. На самом деле, они обладают удивительно живой мимикой и умеют улыбаться.

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