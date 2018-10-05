Наслаждение для глаз: показали сказочные фото четвероногого путешественника

Фото: boredpanda.com

Джордж из Норвегии делает невероятные снимки своего пса, ирландского сеттера Трою, во время путешествий.

Парень любит ходить в пешие походы и всегда берет с собой собаку, пишет boredpanda.com.

Сначала он фотографировал только виды норвежских гор. Впоследствии главным героем снимков стала Троя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Черный и лохматый - в детской стоматологии работает необычный терапевт

"Троя всегда была со мной в походах, но я никогда не имел идеи сфотографировать ее, пока прохожие не похвалили ее внешность. После этого я сделал несколько снимков и мне очень понравился результат. Собака показывала больше взаимодействия между нами в походах", - говорит Джордж.

Собаки — очень эмоциональные животные. Свои чувства они выражают преимущественно жестами: виляют хвостом, подпрыгивают, облизывают, льнут к ногам. Но это не все. На самом деле, они обладают удивительно живой мимикой и умеют улыбаться.