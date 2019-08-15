Наполненные любовью: показали чрезвычайно эмоциональную подборку с собаками

Фото: brightside.me

Мир "собачьих" эмоций похож на человеческий. Как и человек, собака способна проникаться искренним доверием и чувствовать нежную привязанность. Все благодаря так называемому гормона любви — окситоцину. Научно доказано, что в организме собак он образуется так же, как и у людей.

Благодаря окситоцину четырехлапые умеют сочувствовать, беречь преданность, ощущать привязанность и беспокойство о дорогих им существах. Некоторым из хозяев повезло запечатлеть эти проявления любви своих питомцев. Подборку сделанных ими фото представил brightside.me.

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