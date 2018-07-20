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пятница, 20 июля 2018 10:17

Мужчина попросился обратно в тюрьму

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Мужчина попросился обратно в тюрьму
Мужчина попросил вернуть его в тюрьму. Фото: 2.bp.blogspot.com

В Италии гражданин Молдавии попросил перевести его из-под домашнего ареста в тюрьму за сильной жары.

29-летний Виктор Сырбу обратился в администрацию итальянской тюрьмы с просьбой поместить его обратно в исправительное учреждение, - пишет crimemoldova.com.

Ранее итальянские правоохранители перевели его под домашний арест за кражу. Ночью он вернулся в тюрьму и попросился назад.

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Сотрудники тюрьмы удовлетворили просьбу Виктора Сырбу. К августу он будет размещен в прохладе. Причиной такого "возвращения" могли стать сложные отношения с партнершей.

Трое сбежавших из Южной исправительной колонии №51 в Одессе сбежали на свободу, проломив стену.

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