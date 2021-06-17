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четверг, 17 июня 2021 14:15

Люди закапывают трусы на огородах

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Люди закапывают трусы на огородах
Трусы закапывают для проверки качества почвы. Фото: youtube.com / agroscopevideo

Швейцарцы начали закапывать трусы на огородах. Такой способ придумали ученые Цюрихского университета и Швейцарского исследовательского института сельского хозяйства. Эксперимент позволяет определить качество почв.

Фермеры и владельцы частных домохозяйств планируют посадить 2 тыс. ед. белья из биохлопка. Их ученые отправляют каждому.

В здоровой среде микроорганизмы ускоряют разложение хлопка, ведь он является пищей для различных грибов и бактерий. Хлопчатобумажное белье закапывают на два месяца. После откапывания трусов ученые оценивают состояние разложения ткани. Чем меньше осталось от белья, тем лучше почва.

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"С помощью эксперимента мы хотим определить, где земля лучше и почему. А также, что делать, чтобы улучшить состояние других почв", - отмечает ученый Франц Бендер из Швейцарского исследовательского института сельского хозяйства.

В США тестируют новый способ борьбы с мигренью. Для облегчения симптомов использовать зеленый свет.

2016 исследователи из Гарвардского университета применяли к пациентам излучения разноцветного света.

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