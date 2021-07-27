"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото

В СССР запрещали делать фото реальной советской жизни. Впрочем, в последние годы на эти запреты никто не реагировал.

Фотоподборку о последних днях существования Советского Союза изложил на Livejournal белорусский блогер Максим Мирович.

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"Большинство фотографий сделаны в 1990 году, за считанные месяцы до конца СССР. В те дни люди сильно устали от совка, были озлоблены на постоянные очереди и жили, надеясь на лучшее. Мне кажется, такие фото нужно чаще показывать всем фанатам СССР. Чтобы они меньше тосковали по лучшим мороженым в мире и чаще упоминали в каком аду жили", - пишет Мирович.

Фото: mirovich.media

В СРСР были длинные очереди людей за продуктами и бытовыми товарами в 1970-1980 годы. Подобные ситуации не редкость в то время, ведь хороших нужных товаров было мало, а желающих их приобрести - значительно больше. В СССР была плановая экономика, при которой стабильно работал только военно-промышленный комплекс. Продукция его использовалась для постоянного наращивания военной силы. При этом все остальные бытовые товары изготавливали в неадекватных - или слишком больших, или слишком малых - количествах, и часто плохого качества.