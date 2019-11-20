Ломают стереотипы: показали дружбу котов и собак

Фото: brightside.me

Котов и собак принято считать смертельными врагами. Однако на самом деле врожденная ненависть между этими животными — миф, и возможность мира в доме, где живет кот с собакой, вполне реальна. Более того, эти животные способны не только уживаться на одной территории, но и быть настоящими друзьями.

Фотоподборку, подтверждающую реальность существования дружбы между кошками и собаками, представил портал Bright Side.

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Активный пес всегда найдет, чем себя занять, когда хозяев нет дома. За то время, пока в их распоряжении весь дом, эти четырехлапые не дадут себе долго скучать. Чем они занимались, скорее всего, тайной не останется — последствия будут заметны невооруженным глазом.