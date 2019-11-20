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среда, 20 ноября 2019 23:28

Ломают стереотипы: показали дружбу котов и собак
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Эти четырехлапые на собственном примере доказывают, что дружба не знает предубеждений.
Фото: brightside.me
Эти четырехлапые на собственном примере доказывают, что дружба не знает предубеждений.
Эти четырехлапые на собственном примере доказывают, что дружба не знает предубеждений.
Эти четырехлапые на собственном примере доказывают, что дружба не знает предубеждений.
Эти четырехлапые на собственном примере доказывают, что дружба не знает предубеждений.

Котов и собак принято считать смертельными врагами. Однако на самом деле врожденная ненависть между этими животными — миф, и возможность мира в доме, где живет кот с собакой, вполне реальна. Более того, эти животные способны не только уживаться на одной территории, но и быть настоящими друзьями.

Фотоподборку, подтверждающую реальность существования дружбы между кошками и собаками, представил портал Bright Side.

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Активный пес всегда найдет, чем себя занять, когда хозяев нет дома. За то время, пока в их распоряжении весь дом, эти четырехлапые не дадут себе долго скучать. Чем они занимались, скорее всего, тайной не останется — последствия будут заметны невооруженным глазом.

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