Кто празднует день ангела 29 августа и как назвать ребенка

В воскресенье 29 августа День ангела отмечают владельцы таких имен: Анна, Герасим, Демид, Александр, Константин, Степан, Яков и Аким.

Для тех, кто выбирает как назвать ребенка, Gazeta.ua предлагает узнать значение имен.

Автор: pinterest.com Поздравительная открытка ко дню ангела

Женское имя Анна происходит от древнееврейского имени Ханна, что означает "милость", "благодать", "сила", "храбрость". Такое имя было у маткри Девы Марии - соответственно, бабушки Иисуса Христа.

Мужское имя Герасим происходит из Древней Греции и в переводе означает "уважаемый", "старший".

Мужское имя Демид происходит от древнегреческого имени Диомед, состоящее из двух частей деос - "Бог" и медос - "думать", или "заботиться". Поэтому имя можно перевести как "думающий о Боге".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 28 августа день ангела у обладательниц единого имени - его больше иных почитают христиане

Мужское имя Александр - происходит от древнегреческого имени Александрос что имеет два корня: алекс - "защищать" и андрос - "человек", "мужчина". Имя обычно трактуют как "защитник людей". Женская форма имени - Александра.

Мужское имя Степан происходит от древнегреческого имени Стефанос, дословно означает "диадема", "венок, венец". Женские форма имени - Стефания, Степанида.

Русское мужское имя Аким - форма библейского имени Иоаким, что происходит от древнееврейского Ехояким - "создан Яхве (Бог)", "утвержден, поставленный Яхве". Некоторые источники считают это имя производным от арабского имени Хаким, означающего "умный", "образованный", "мыслящий", "ученый", "мыслитель", "мудрец".

Мужское имя Яков происходит от древнееврейского имени Яакоб - "тот, что держится за пяту", или "второй".

29 августа православные верующие восточного обряда отмечают попразднство Успения Пресвятой Богородицы. А еще в этот день празднуют так называемый Третий Спас. Сегодня же чествуют мученика Диомеда Тарсянина, лекаря; преподобного Херимона Египетского; мученика великого болгарского князя Константина; Мучеников 33-х палестинских; преподобного Иоакима Осоговского; преподобного Герасима Кефалонського, Афонского; священномученика иерея Александра (Соколова) мученика Иакова (Гортинского); священномученика Стефана (Хитрова); преподобномученницу монахиню Анну (Ежову). В первое воскресенье после Успения Богородицы также чествуют икону Божией Матери "Прибавление ума". В этом году сей переходящий праздник отмечают 29 августа.