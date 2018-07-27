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пятница, 27 июля 2018 20:45

Кровь с молоком: соблазнительные селянки показали аппетитные формы
38

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Девушки согласились на откровенную фотосессию ради развития фермерства
Фото: Jungbauernkalender
Девушки согласились на откровенную фотосессию ради развития фермерства
Девушки согласились на откровенную фотосессию ради развития фермерства
Девушки согласились на откровенную фотосессию ради развития фермерства
Девушки согласились на откровенную фотосессию ради развития фермерства

Немецкие фермерши в селе прошли отбор и согласились на откровенные фотосессии для календаря.

На кастинг обычно приходит несколько десятков человек на одно место и участвующих в нем исключительно фермерши, которые действительно работают в селе.

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Подобные фотосессии происходят ежегодно и календари Jungbauernkalender с фотографиями очень популярны среди мужчин, в том числе и среди фермеров.

Организует Ассоциация молодых фермеров, которые таким образом пытаются максимально привлечь внимание молодежи к селу. Среди кандидаток обычно немалые очереди.

Польская компания, которая занимается производством гробов, выпустила провокационный календарь с рекламой своей продукции. На снимках обнаженные модели позируют в гробу.

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