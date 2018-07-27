Кровь с молоком: соблазнительные селянки показали аппетитные формы

Фото: Jungbauernkalender

Немецкие фермерши в селе прошли отбор и согласились на откровенные фотосессии для календаря.

На кастинг обычно приходит несколько десятков человек на одно место и участвующих в нем исключительно фермерши, которые действительно работают в селе.

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Подобные фотосессии происходят ежегодно и календари Jungbauernkalender с фотографиями очень популярны среди мужчин, в том числе и среди фермеров.

Организует Ассоциация молодых фермеров, которые таким образом пытаются максимально привлечь внимание молодежи к селу. Среди кандидаток обычно немалые очереди.

Польская компания, которая занимается производством гробов, выпустила провокационный календарь с рекламой своей продукции. На снимках обнаженные модели позируют в гробу.